El mensaje de la nueva Mrs. American: "El sentimiento de la maternidad y de traer siete hijos al mundo es el más empoderante que he vivido nunca"

Hannah Neeleman, de 33 años y madre de siete hijos, ha sido coronada como Mrs. Amrican 2023 en el Westgate Las Vegas Resort and Casino, ubicado en Las Vegas (Estados Unidos). Hannah y su marido, Daniel, dirigen su propia finca en Kamas, Utah, llamada "Ballerina Farms", donde venden carne producida en la granja y utensilios de cocina. Además, tienen una cuenta de TikTok con más de 6 millones de seguidores en la que muestran su vida.

A pesar de ser originaria de Utah, Neeleman representó a Dakota del Sur en el certamen y ha recibido elogios en todo el país por su respuesta impactante en defensa de la vida durante una pregunta en el escenario tras proclamarse ganadora del certamen.

Un miembro del jurado le planteó: "¿Cuándo te has sentido más empoderada?". Ella contestó: "He vivido ese sentimiento siete veces, cada vez que he traído al mundo estas siete almas sagradas, cada vez que he tenido en mis brazos a mis bebés recién nacidos. El sentimiento de la maternidad y de traerlos al mundo es el sentimiento más empoderante que he vivido nunca".

La audiencia respondió con aplausos y una ovación entusiasta, y ahora, las redes también han querido mostrar su apoyo a esta respuesta.

La nueva "Señora Estados Unidos" también tiene los títulos de Miss Nueva York y Señora Utah en 2021. En 2012, se graduó de la Juilliard School con una licenciatura en danza. En sus perfiles en redes sociales bajo el nombre "Ballerina Farms", Neeleman comparte aspectos de su vida familiar junto a su esposo e hijos, cuyas edades oscilan entre 11 y 1 año, además de mostrar su labor en la granja y fomentar un estilo de vida basado en la agricultura tradicional.

Durante un período de cuatro años en el que vivió en Brasil con su esposo, la pareja se inspiró en la rica comunidad agrícola del país. Durante una visita a un rancho ganadero, quedaron asombrados al ver cerdos paseando libremente por los campos. Fue en ese momento cuando concibieron el sueño de criar su propio ganado y cerdos en pastizales. Al regresar a Estados Unidos, adquirieron tierras y dieron inicio a su propia granja, que hoy se ha convertido en un hito de las redes sociales.