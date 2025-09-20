El bombazo de Mercadona que vuelve locos a los deportistas: un chute de proteínas por menos de 5 euros

La frontera entre el supermercado de barrio y la tienda especializada es cada vez más difusa. El consumidor de hoy, especialmente aquel que integra el deporte en su rutina diaria, busca soluciones prácticas que le permitan centralizar sus compras sin sacrificar la calidad. Esta demanda ha empujado a las grandes superficies a adaptar sus catálogos, demostrando que la conveniencia no está reñida con las necesidades de un público cada vez más informado y exigente.

En este contexto, Mercadona ha sabido leer el mercado con precisión, consolidando una estrategia que acerca a sus lineales productos que hasta hace poco eran exclusivos de circuitos muy concretos. La cadena valenciana lleva tiempo apostando por incorporar referencias de la nutrición deportiva especializada, un nicho en plena expansión que responde al interés creciente por un estilo de vida saludable y activo.

De hecho, su última incorporación a esta gama son las barritas de la marca italiana Enervit Sport, una firma de reconocido prestigio en el mundo del rendimiento físico. Con un sabor a chocolate con leche, esta nueva propuesta busca ofrecer una opción de alto rendimiento accesible para la compra cotidiana. Esta iniciativa se suma a otros lanzamientos recientes, como la exitosa barrita de chocolate negro, que también ha captado la atención de los consumidores por su perfil saludable.

Nutrición deportiva sin gluten al alcance de todos

Asimismo, el principal atractivo de estas barritas es su composición. Cada unidad contiene un 20 % de proteínas, un macronutriente esencial para reparar los tejidos tras el ejercicio y favorecer el desarrollo muscular. Su perfil nutricional, bajo en azúcares, las convierte en un aliado perfecto para consumir después de un entrenamiento intenso, optimizando así el proceso de recuperación del organismo. Esta apuesta por las proteínas de calidad se extiende a otras secciones, donde se pueden encontrar embutidos con un buen perfil nutricional recomendados incluso por especialistas.

Por otro lado, una de sus características más notables es que están formuladas sin gluten. Este detalle amplía considerablemente su público objetivo, pues las convierte en una alternativa apta para personas celíacas o con sensibilidad a esta proteína. De este modo, Mercadona no solo se dirige al deportista tradicional, sino a un espectro mucho más amplio de consumidores con necesidades alimentarias específicas.

Finalmente, para el consumidor interesado, estas barritas se comercializan en un formato de tres unidades a un precio de 4,75 euros. No obstante, es importante recordar la recomendación de los expertos en nutrición: deben ser consideradas siempre como un complemento en una dieta equilibrada, y nunca como el sustituto de una comida principal. Su función es aportar un extra de energía y proteínas en momentos puntuales, ya sea antes o después de la actividad física.