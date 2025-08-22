El radar de tráfico que más sanciones acumula en España: esta es su ubicación exacta

De acuerdo a cifras proporcionadas en 2024, hasta un total de 3.400 radares vigilan el cumplimiento de las normas de circulación en nuestro país. Los hay que no detectan muchas infracciones y algunos que casi todos los días mandan alertas, pero hay uno que se lleva el primer puesto por goleada. Se trata del radar situado en el kilómetro 20 de la M-40; el año pasado impuso más de 74.000 denuncias.

Esta cifra, desglosada, equivale a aproximadamente 200 infracciones diarias, en otras palabras una multa cada siete minutos. Lo sorprendente ocurre cuando descubrimos que, si bien la cifra es evidentemente demasiado elevada, no es para nada un aumento respecto a otros años. Al contrario, se trata de un descenso en comparación con 2023; ese año, el dispositivo captó 118.000 sanciones.

Anatomía de la M-40, una trampa para conductores

Situada en pleno corazón de Madrid, esta circunvalación es un tramo obligado para todos aquellos conductores que quieran dirigirse tanto al sur como al norte de la Península Ibérica. En el caso del radar del kilómetro 20, su ubicación no es cosa del azar. Y es que esa parte de la carretera combina zonas marcadas por la densidad del tráfico con tramos de mayor fluidez, haciendo que muchos se relajen.

Aunque otros radares de la Comunidad de Madrid también destacan por cazar a muchos conductores nóveles, el de la M-40 se impone gracias a la gran cantidad de vehículos que pasan inadvertidos ante él. Para evitar caer ante esta trampa, la solución es sencilla: extremar la precaución y siempre respetar los límites.