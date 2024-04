Las redes estallan contra la feminista Carla Galeote por grabar y difundir a su vecino de 70 años "tocándose" mientras la "miraba" desde su casa

La reconocida influencer y activista feminista, Carla Galeote, ha generado revuelo en las redes sociales tras publicar un vídeo en su cuenta de TikTok donde denunciaba el presunto comportamiento obsceno de un vecino. En la grabación, Galeote exhibe a su vecino, quien se encontraba "tocándose" en su domicilio mientras "la miraba" desde el edificio de enfrente.

Según Galeote, su "vecino de 70 años" se habría "desnudado" cuando ella salió al balcón, y mientras la miraba, habría comenzado a "tocarse". La autora de 'Hablemos de feminismoS',relata que esta situación se prolongó durante aproximadamente 15 minutos, período en el cual ella tardó en "reaccionar", "hasta que al final he salido diciéndole '¿Usted qué está haciendo?' y ha salido corriendo". Después de esto, describe cómo salió apresuradamente de su vivienda para llamar al timbre del hombre, a lo que él respondió con un "perdón, perdón", asegurando que no volvería a repetirlo y manifestando que "no quería problemas".

El vídeo, que rápidamente se ha vuelto viral, ha desatado una intensa polémica, principalmente en la plataforma X. Si bien algunos usuarios han expresado su apoyo a Galeote, otros señalan que la difusión del video podría constituir una invasión a la privacidad y un posible delito, al captar imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento y difundirlas masivamente en las redes sociales.

En medio del revuelo, el vídeo desaparecía de su cuenta de TikTok, algo que multitud de usuarios han interpretado como un hecho que hace "más sospechosa" la versión de la creadora de contenido. Ante esto, Galeote publicaba una historia en su perfil de Instagram para aclarar que es la plataforma la que lo ha borrado y añadía: "Tengo a medio Twitter insultándome, soy TT. Invito a todo el mundo a cotillear los insultos y memes, son altamente divertidos y originales".

Dicho esto, en la misma publicación, informaba de que los hechos habían vuelto a ocurrir. En esta ocasión, la policía estuvo presente. "Mientras todo esto estaba pasando, la policía estaba en mi casa porque ha pasado lo mismo, pero no worries, sigan debatiendo si es libertad o no que un anciano se toque mirándote, que la policía lo ha tenido claro", ha escrito Galeote junto a un corazón rojo.

Carla Galeote, ganó visibilidad en el ámbito político tras su participación en un evento organizado por Podemos en el contexto del Día de la Mujer, denominado 'No te lo creas. Desmontando bulos contra el feminismo con Carla Galeote' y celebrado en la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento de Getafe el 30 de marzo de 2023. Junto a la entonces Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, más conocida como 'Pam', Galeote compartió su perspectiva sobre diversos temas relacionados con el feminismo y la lucha contra la violencia de género.