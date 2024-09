El 20% de los voluntarios españoles está en Andalucía

El voluntariado es una de las formas más puras de humanidad en acción. Es la voluntad de tender la mano y ofrecer tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. Esta filosofía, que los voluntarios entienden como una actividad basada en la “empatía y la responsabilidad social”, es la que motiva a quienes, como Paula Piñero, deciden dedicar parte de su vida a ayudar a las personas vulnerables.

Paula, una joven voluntaria que ha acompañado a personas mayores en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla durante este verano, define su experiencia como algo que cambió su forma de ver el mundo. "Superó mis expectativas. Al principio no sabía qué me iba a encontrar, pero cuando te das cuenta de que nuestra simple presencia puede alegrar a los demás, lo cambia todo”, asegura. Tiene casi 18 años, va a empezar segundo de Bachillerato y tiene claro que quiere volver a ayudar a través de los diferentes proyectos que lleva a cabo CaixaBank en Andalucía. El programa de voluntariado de CaixaBank, uno de los más grandes de España, ha conseguido impactar de manera directa en la vida de más de 370.000 personas en 2023, a través de más de 25.000 actividades solidarias en todo el país.

El último informe publicado por la "Plataforma del Voluntariado de Andalucía" señala que en 2023 el 12,5% de la población andaluza realizó actividades de voluntariado, casi dos puntos más que la media nacional, lo que se traduce en 910.000 personas mayores de 14 años voluntarias y el 20% del total (4.500.000) en España. Por otro lado, el voluntariado joven (de los 14 a los 24 años) desciende a nivel nacional hasta el 7,1% respecto al año anterior, principalmente, por “falta de tiempo”.

En contra de las estadísticas, Paula, a sus 17 años, decidió involucrarse en esta iniciativa animada por su madre, empleada de CaixaBank y habitual voluntaria. "Ella siempre me decía que probara, que era una experiencia que no me iba a dejar indiferente", explica. Y tenía razón. Paula comenzó a asistir a personas mayores hospitalizadas, muchas de ellas en una situación de doble vulnerabilidad: enfermas y solas. “Es complicado porque son personas que suelen estar tristes, pero cuando comparten su vida contigo puedes darte cuenta de que tu presencia les aporta algo más que compañía”, incide la joven sevillana.

Paula Piñero y su madre, ambas voluntarias en diferentes programas La Razón

El caso de Paula no es aislado. Según explica María José Jurado, coordinadora del programa de voluntariado en Andalucía, CaixaBank “ha logrado integrar el voluntariado como parte de su ADN empresarial, involucrando a empleados, familiares, amigos e incluso clientes” en su misión de transformar la sociedad. En este punto, Jurado asegura que “cada vez somos más, lo que nos permite llegar a más personas y colectivos. Desde el acompañamiento a personas mayores hasta talleres de educación financiera, intentamos cubrir todas las necesidades posibles".

En 2023, CaixaBank ha registrado un aumento del 23% en el número de voluntarios, alcanzando los 17.240 participantes en toda España. Esta red de solidaridad ha permitido la realización de más de 25.000 actividades, que van desde iniciativas educativas hasta proyectos de acompañamiento y apoyo emocional para personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de los aspectos que destaca en el programa de voluntariado es su capacidad para generar un impacto duradero tanto en quienes reciben la ayuda como en quienes la ofrecen. Paula, al reflexionar sobre su experiencia, explica que se produce una "transformación" tanto en los beneficiarios como en los voluntarios. "Te hace ver la vida de otra manera”, afirma, para explicar que, aunque “al principio no sabía si lo estaba haciendo bien”, después entendió que a veces “basta con estar ahí”.

Jurado, quien ha visto de cerca cómo ha evolucionado el programa a lo largo de los años, afirma que la clave del éxito radica en la flexibilidad y el compromiso de los voluntarios. “Cada uno aporta su granito de arena en función de lo que le apasiona. Hay quienes prefieren ayudar a mayores, otros disfrutan dando talleres de educación financiera a jóvenes y algunos encuentran su vocación organizando actividades medioambientales. Esa diversidad es lo que enriquece al programa”.

A pesar de los logros alcanzados, tanto Paula como Jurado coinciden en que aún queda mucho por hacer. "El voluntariado es necesario, más que nunca", afirma la responsable del programa de voluntariado. “A medida que crecemos, vemos cómo la sociedad se enfrenta a nuevos retos y nuestro deber es adaptarnos a ellos. La digitalización, el envejecimiento de la población, las emergencias climáticas... Todo eso requiere nuestra implicación”, recuerda. Asimismo, la responsable destaca que "cada vez más empresas valoran positivamente" que los empleados hayan realizado diferentes labores de voluntariado.

Paula, por su parte, aunque ahora se enfrenta al reto de terminar sus estudios, asegura que seguirá vinculada al voluntariado. “He aprendido que hay muchas formas de ayudar y me gustaría probar otras áreas, quizá con niños. Pero lo que tengo claro es que voy a seguir haciéndolo”, concluye la joven voluntaria.

Una sociedad más inclusiva y sostenible

El programa de Voluntariado CaixaBank no se limita a una única área de acción. Desde el acompañamiento a personas mayores, hasta la preservación del medioambiente, pasando por la digitalización de colectivos vulnerables, CaixaBank ha logrado impactar en una gran variedad de frentes. En 2023, más de 579 actividades relacionadas con la protección del medioambiente se llevaron a cabo, involucrando a cientos de voluntarios en limpiezas de playas, reforestaciones y talleres de concienciación.

Este compromiso con el entorno también se ha extendido a la formación digital, una de las grandes apuestas de la entidad para reducir la brecha tecnológica. Durante el pasado año se organizaron 225 sesiones formativas en competencias digitales, ayudando a personas mayores y desempleados a mejorar sus habilidades en la era digital.

Uno de los grandes triunfos de 2023 fue la ampliación de la tradicional "Semana Social" a un "Mes Social", una iniciativa de la entidad financiera cuyo objetivo es acercar y fomentar la práctica del voluntariado entre los empleados de la entidad y sus familiares, clientes y la sociedad en general. El año pasado más de 13.800 personas participaron en 2.300 actividades solidarias por toda España. Este año, en su segunda edición, más de 16.500 voluntarios han participado en 2.850 acciones en colaboración con casi 1.000 entidades sociales locales. Estas iniciativas han generado un impacto positivo en la vida de más de 117.000 personas en situación de vulnerabilidad reforzando el papel del voluntariado como motor de cambio social.

El número de voluntarios crece un 23%

En toda España, durante 2023, Voluntariado CaixaBank impulsó un total de 25.137 actividades solidarias que contaron con la participación de 17.240 voluntarios y beneficiaron a 372.669 personas en situación de vulnerabilidad. Estas acciones fueron posibles gracias a la colaboración de 2.238 entidades sociales de todo el país.

El número de voluntariados participantes en las actividades creció un 23% respecto al conjunto de 2022 y el número de entidades sociales colaboradoras aumentó un 12%, poniendo de manifiesto la implicación de la sociedad en las labores solidarias.