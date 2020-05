Moreno a Díaz: “El daño será que el lunes dos provincias no puedan pasar a la fase 2″

El Parlamento ha vuelto a la actividad este miércoles con bancadas vacías y mascarillas por la alerta sanitaria del coronavirus. Tocaba sesión de control al Gobierno y ronda de preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha concluido con una batería de reproches a la líder de la oposición, Susana Díaz.

La socialista fue la última en interpelar a Moreno, al que ha cuestionado sobre la temporada turística y la vuelta a las aulas en septiembre, pregunta esta última que ha quedado en el aire. "¿Cómo se va a producir la apertura de las playas? Un mal paso nos llevaría a una pérdida reputacional del sector” turístico, ha lanzado al presidente, que ha respondido a su acusación exponiendo las decisiones contrarias a Andalucía que ha tomado el Gobierno de Sánchez. "Pérdida reputacional ha sido que las provincias de Málaga y Granada no hayan podido pasar de fase con el resto teniendo datos objetivos mejor que Navarra o que Vizcaya. Y daño reputacional será que probablemente el próximo lunes dos provincias que cumplen con los requisitos sanitarios no puedan pasar a la fase 2”, ha criticado Moreno.

En esta línea, ha asegurado que “vamos a garantizar con los ayuntamientos y a poner en sus manos recursos humanos y materiales porque queremos que se abran nuestras playas con el máximo de garantías sanitarias”. Además, ha pedido a Díaz que “si realmente quiere colaborar, no extienda bulos” sobre la gestión de la pandemia en la comunidad, entre los que ha citado el haber inflado los datos de contagios de sanitarios o sus declaraciones asegurando que “en Andalucía el virus es más débil. Ojalá llegara y se asustara con los andaluces”, ha ironizado el presidente andaluz.

Moreno ha concluido recordando que su Gobierno está reprogramando “todos fondos para reunir 700 millones de euros para ponerlos a disposición de todos los andaluces”, cifra cercana a los seiscientos millones que asegura que le ha costado a la región que el fondo solidario del Gobierno no se reparta atendiendo a criterios poblacionales. “¿Acaso es gratis prevenir? ¿A veces no es más caro prevenir que curar?” se ha preguntado para reclamar que no rimen los contagios por coronavirus y sí el peso de los 8,5 millones de andaluces. "El resultado menoscaba los recursos para Andalucía. Seiscientos millones son muchos millones y muchas necesidades que podemos cubrir”, ha lamentado.

Díaz comenzó su intervención con un recuerdo para el fallecido Julio Anguita -al que se han sumado todos los partidos- y expresando su “rechazo al clima de odio y crispación con escraches en las puertas de las casas y pintadas en las sedes de los partidos que lo único que buscan en la división en la sociedad”. La líder socialista ha querido saber cómo se desarrollará “la temporada turística de sol y playa” y la vuelta a las aulas en septiembre. En concreto, sobre la reanudación de las clases, Díaz ha insistido en si la Junta tiene “un plan de escolarización” y “cuántos docentes adicionales va a a poner para bajar la ratio el próximo curso”, cuestión sobre la que no ha recibido ninguna respuesta.

En cuanto a la “salubridad de las playas”, Moreno ha esgrimido el informe del CSIC, que no se ha trasladado a las comunidades, que niega que los patógenos puedan desarrollarse por la salinidad del mar y las altas temperaturas.