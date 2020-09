Las diez aplicaciones educativas más demandadas para aprender desde casa

No es una novedad que las aplicaciones móviles han invadido la vida de millones de personas en el mundo. Las utilizamos para comunicarnos, entretenernos, buscar pareja, comprar y, también, para aprender. Cada vez son más los padres y profesores que deciden utilizar las apps para motivar a los niños a que aprendan materias nuevas o refuercen sus conocimientos. Durante el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo, en el que se cerraron todas las escuelas, millones de familias sintieron la necesidad de encontrar una manera de que sus hijos siguieran aprendiendo desde casa. Y es posible. Cientos de aplicaciones están en el mercado, pero hemos seleccionado, con la ayuda de pedagogos, diez apps que deberían ser fundamentales en cualquier hogar.

Idiomas

Duolingo

Esta aplicación es muy útil para todas las edades. No obstante, será de gran ayuda para los más jóvenes de la casa. La app enseña a hablar y escribir otras lenguas con lecciones que comienzan siendo sencillas y que se van complicando cuando el nivel aumenta. Puede ser el aliado perfecto de cualquier persona para reforzar o empezar a aprender un idioma.

Lingokids

Aplicación pensada para los niños. No tiene anuncios, por lo que es totalmente segura y permite que los más pequeños puedan disfrutar aprendiendo por ellos mismos. Tiene una opción gratuita que permite tres juegos al día y otra de pago, con acceso ilimitado.

En general, permite a los más pequeños aprender habilidades prácticas mediante juegos. Podrán adquirir conocimientos sobre más de 70 temas diferentes, practicarán el abecedario, escucharán audiolibros y cantarán canciones en inglés.

Organización y orden en tiempos de pandemia

TokApp School (video)

En tiempos de pandemia, esta es una de las aplicaciones más valorada por padres, alumnos y profesores para poder mantener la comunicación. Esta app es gratuita, permite mantener una comunicación directa e instantánea, es sencilla, presume de garantizar la seguridad y privacidad de los usuarios, se pueden adjuntar todo tipo de archivos como fotos, pdf o documentos Word y también se puede utilizar desde un ordenador.

Aprendizaje en general

Kahoots!

Una aplicación en formato juego que permite divertirse y aprender al mismo tiempo. Esta app está recomendada para niños de más de cuatro años y consiste en un compendio de preguntas, exámenes y test con múltiples respuestas que ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos.

Smile and learn

Smile and Learn es una plataforma educativa donde los niños encontrarán juegos, vídeos y cuentos interactivos para aprender jugando. La suscripción es gratuita durante el primer mes, por lo que si no se está satisfecho solo hay que borrar la app. La aplicación fomenta un entorno seguro para los más pequeños ya que no cuenta ni con publicidad ni con acceso a internet. Por otro lado, siguiendo el método CLIL (Content Language Integrated Learning), todo el contenido está disponible en Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués, por lo que es muy útil también para aprender idiomas.

Además, una misma cuenta puede ser utilizada en distintos dispositivos. Puede suscribirse desde una cuenta de Google Play, App Store o Microsoft Store y utilizar Smile and Learn en cualquier dispositivo móvil con Android, iOS o Windows y pueden usar la plataforma hasta cinco niños sin coste adicional. No obstante, la suscripción es única para el usuario que se crea dentro de la app y no por niño.

Ciencias Naturales

3D Anatomy Learning

Estudiar la anatomía del cuerpo humano no debería quedarse solo en visualizar un póster. Esta aplicación motiva al alumnado a querer adentrarse en el mundo de los huesos, los músculos y los órganos. Es muy útil para aprender en casa, pero también es una aplicación que cada vez más profesores utilizan en las aulas. Además, en tiempos de confinamiento, aporta al alumno la capacidad de poder explorar por sí mismo el cuerpo humano.

Por otro lado, es totalmente gratuita, se pueden rotar los modelos a cualquier ángulo y utilizar el zoom en todo momento. También cuenta con exámenes para poner a prueba los conocimientos de los usuarios.

Cuenta –en todas sus modalidades 3D– con el esqueleto, los ligamentos, músculos, sistema respiratorio, circulación (corazón), sistema nervioso, sistema reproductivo, sistema urinario y la oreja.

Lengua Castellana

10.000 verbos en español

¿Por qué es interesante esta aplicación? Porque es cien por cien gratuita y se puede utilizar de forma offline. Esta app permite encontrar la conjugación de más de diez mil verbos en español y es muy útil para resolver dudas y reforzar el dominio del idioma en Primaria y la ESO.

Matemáticas

DragonBox

Esta es una aplicación para aprender matemáticas sin necesidad de saber leer o escribir. Aunque es una app de pago, los resultados merecen la pena. Dependiendo de la edad de la persona que lo vaya a utilizar se deberá descargarse un programa u otro. En general, nosotros la recomendamos para los niños a partir de cuatro años. Los alumnos podrán aprender a sumar, restar, dividir y multiplicar a través de juegos que, además de didácticos, son muy entretenidos. La comunidad internacional ha avalado este sistema de aprendizaje por todo el mundo, por lo que parece ser una compra segura.

Smarthick

Smartick está pensado para que los niños trabajen solos, sin depender de sus padres o de otros adultos. Smartick es mucho más que cálculo, también trabajan programación, lógica y resolución de problemas. Smartick diseña una sesión personalizada para cada niño. Avanzan a su propio ritmo, según su capacidad y sin frustraciones. No necesitan más para dominar las matemáticas y mejorar su agilidad mental, concentración, hábito de estudio y comprensión lectora. Además, según sus desarrolladores los resultados son demostrables: el 94 % los niños han mejorado su capacidad de cálculo, lógica y resolución de problemas y el 83 por ciento ha mejorado su nota de matemáticas en el colegio.

Geografía

Barefoot Atlas del Mundo

La aplicación definitiva para que niños y adolescentes encuentren una motivación en el mundo de la geografía. Con una interfaz bastante buena, esta herramienta permite recorrer el mundo entero y aprender un poco de la historia de algunos de ellos. Nunca ha sido tan fácil explorar los continentes, océanos y entornos del mundo. A medida que se viaja de un país a otro, se podrán conocer diferentes civilizaciones de todo el mundo y descubrir sus formas de vida.