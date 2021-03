La Junta afea al Gobierno la «agresión» a Andalucía de no venir ningún ministro al 28F

El onsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de cometer una «agresión a Andalucía» al no haber enviado a ningún ministro a los actos del pasado 28 de febrero, día de la comunidad autónoma, pese a que «fueron invitados» por parte de la Junta.

El consejero portavoz consideró «muy triste que este año, después de muchísimos años, nadie del Gobierno haya venido a los actos del día de Andalucía», y advirtió a Pedro Sánchez de que «esto no es una agresión al Gobierno de Andalucía, que también, sino una agresión a los andaluces». Es «un desprecio a los andaluces que ningún ministro haya venido a los actos”, pese a que «fueron invitados», según remarcó Elías Bendodo antes de emplazar a los socialistas a explicar por qué, «después de muchísimos años, ningún miembro del Gobierno vino un 28 de febrero a nuestra tierra».

El consejero portavoz subrayó que el pasado 28F fue «un día distinto» respecto a anteriores días de Andalucía «motivado por la pandemia», a la que se refirieron «todas las intervenciones» realizadas en los actos, al igual que al reconocimiento «fundamentalmente a los profesionales sanitarios».

Bendodo remarcó que fue «un día importante para Andalucía», y sostuvo que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) «se define claramente andalucista» y defiende «un andalucismo moderno, moderado, constitucional, de diálogo, de entendimiento, de apostar por nuestra tierra y defender lo importante» de Andalucía, concluyó.

Por su parte, el PP-A criticó el «desprecio» de los ministros andaluces del Gobierno de Pedro Sánchez por Andalucía con su ausencia en el acto de las Medallas. Para Loles López, los andaluces tienen que saber si el PSOE-A es «andaluz o antiandaluz y si va a arrimar o no le hombro y si no lo va a hacer, por lo menos que no estorbe ni aplauda los desprecios» del Gobierno de Pedro Sánchez a esta tierra.

Loles López advirtió al PSOE-A de que «los tiempos exigen estar del lado de los andaluces y ayudarles, no darles la espalda para pelear por un sillón», con lo que instó a ese partido a defender a esta comunidad, aunque parece que le «duele muy poquito».

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, aseguró que le «consta» que había ministros del Gobierno de la Nación que querían acudir al acto institucional en el Parlamento con motivo del Día de Andalucía, pero que «no los invitaron». «Me consta que había ministros que querían venir a participar, me lo dijeron personalmente, pero no se les ha cursado invitación», dijo en conferencia de prensa al ser preguntada sobre este asunto. Como prueba de ello, desveló que el Grupo Parlamentario Socialista tuvo que dirigir un escrito a la Cámara porque incluso se iba a restringir la participación de los diputados en el acto institucional, para el que «se habló inicialmente de sólo dos diputados por grupo».En su opinión, lo «lógico y natural» es que se hubiera invitado a miembros del Gobierno de España.