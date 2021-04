La Junta de Andalucía llama a la prudencia en la «operación salida»

Este será el primer fin de semana en el que estará autorizada la movilidad entre las ocho provincias de la comunidad y se prevén multitud de desplazamientos. De hecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección General de Tráfico (DGT) reforzarán los controles de seguridad. En ese sentido, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha subrayado la importancia de actuar con responsabilidad y prudencia porque, aunque se permita circular entre territorios, «el virus sigue ahí», ha avisado, para llamar luego a los andaluces a desplazarse, pero sin perder de vista las normas y las restricciones.

En relación a la apertura de la frontera entre Portugal y España, Marín ha recordado que Andalucía mantiene el cierre perimetral de la región, a preguntas de los periodistas en la capital onubense, donde ha asistido a la entrega de los Premios de Turismo de Huelva, según ha recogido Ep. En ese punto, el vicepresidente autonómico ha resaltado sobre el turismo y la movilidad que «una de cada cuatro reservas en el país se hacen en Andalucía» y que los hoteles han adelantado su apertura un mes antes de lo previsto, lo que significa «la activación de las reservas y la incorporación de los trabajadores que se encuentran en ERTE –expediente de regulación temporal de empleo–». Todo ello son, a su juicio, «noticias positivas» que invitan al «optimismo» al objeto de poder volver a «una cierta normalidad». No obstante, ha dicho que la apertura interprovincial ha sido posible gracias «al compromiso de los andaluces» que han estado «casi cuatro meses sin poder salir de sus provincias», a los que ha instado a continuar actuando con cautela porque «el virus sigue ahí y puede matar», ha recalcado.

En la misma línea, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha invitado a que los andaluces a disfrutar del previsible «buen tiempo» que hará el fin de semana, si bien ha pedido responsabilidad porque «el virus sigue entre nosotros», ha advertido él también.

De su lado, el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha solicitado «máxima prudencia» para seguir cumpliendo las medidas contra la covid en esa provincia, que es la que sufre mayor presión hospitalaria, junto a Sevilla, y además la tasa de incidencia acumulada más alta de la comunidad, 395,1 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

En el conjunto de la región son 94 los municipios andaluces a los que todavía no se puede viajar porque tienen cierre perimetral, de acuerdo a la normativa impulsada desde el Ejecutivo autonómico. Uno de ellos es Almonte (Huelva), cuya alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, ha reclamado estos días que no haya desplazamientos para acudir a la propia localidad, ni tampoco a los núcleos de Matalascañas, con su playa, o El Rocío, al tener el municipio una tasa superior a los mil casos por cada 100.000 habitantes. Debido a ese índice, la ciudad no está abierta y su actividad no esencial, tampoco.

Por su parte, la alcaldesa de Punta Umbría (Huelva), Aurora Águedo, ha augurado que la localidad «se va a llenar» el fin de semana y ha instado a la «responsabilidad».