Los vientos de guerra interna silban sin parar en el PSOE andaluz. La hipótesis de que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, disputará a la actual secretaria general de la formación, Susana Díaz, el mando del partido crece como una riada y ha abierto otros escenarios sucesorios. De confirmase, es probable que el socialista deje el sillón –su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Zoido, lo compatibilizó con la portavocía del PP en el Parlamento y se quedó sin bastón para no ser tampoco candidato a la Junta–, y ya hay varios aspirantes a ocuparlo. En ese escenario se ha apuntado a la teniente de alcalde y delegada del área de Hacienda y Administración Pública del consistorio, Sonia Gaya, quien sería la sustituta natural de Espadas, ya que fue su «número dos» en la lista electoral.

La también ex consejera y secretaria de Organización del PSOE sevillano se ha mantenido en un discreto segundo plano, mientras las especulaciones engordaban a su alrededor en un nudo sin fin. Rompe su silencio para afirmar que su «única preocupación ahora mismo» es el ayuntamiento, cuyo papel «para la reactivación económica y social de la ciudad» tras la pandemia considera «fundamental». Asevera que «el camino está diseñado» y hay que centrar esfuerzos en «ayudar a la gente que lo está pasando muy mal». «Todos los días llama algún colectivo a la puerta y tenemos que intentar por todos los medios centrarnos en eso, que no haya nada que nos distraiga», sostiene.

Es consciente de que el ruido interno ya no es leve como la espuma, pero aboga por plantear los debates «en su momento y en los foros internos», no «en los medios ni en la calle ni en los pasillos». De lo contrario, no sólo se «distorsiona» el «trabajo», ya que «el runrún» acaba afectando a «todos los niveles de cualquier institución», sino que además se le «hace el juego a la derecha, que está viendo que hay demanda de empezar un proceso orgánico y, a río revuelto, ganancia de pescadores». «Son ellos –añade– los que están aprovechando a ver dónde se abre la fisura para intentar ganar el ayuntamiento en las próximas elecciones y voy a hacer todo lo que pueda, lo que esté en mi mano, para que siga siendo socialista –es la capital más grande del país que gobierna el PSOE– porque es el proyecto en el que creo y estoy convencida de que es bueno». Defiende que el poder de la política es «la capacidad de tomar decisiones para cambiar la vida de la gente, a veces con aciertos, a veces con errores también», pero, en esencia, eso.

Para Gaya no toca «hablar de las primarias», ya que «estando fijados los congresos por el Comité Federal a final de año», para qué «abrir un periodo de meses centrados en lo orgánico», en lugar de en la gestión de una pandemia histórica. «Me da la sensación de que se ha generado el problema y después aparece la solución», lanza. Y remata: «Si tenemos definido el calendario para nuestros debates, si el presidente de la Junta –Juanma Moreno– no sólo ha dicho que no va a adelantar las elecciones, sino que acaba de firmar un acuerdo con Cs y Vox para bajar los impuestos y garantizar que puede haber Presupuestos el año que viene, es decir, si no hay un panorama de certeza sobre un adelanto, para qué vamos a entrar en esos procedimientos internos». Insiste en la idea de que, «se empieza el rumor» de que lo habrá y de que «hay que estar preparados», para que llegue «la solución de la mano» de quienes lo difundieron.

En todo caso, anota que el adelanto de las primarias «lo decidirá el Comité Federal», y mientras, se favorece a «quienes no quieren que estemos ni en un lado ni en otro. No es ni Juan ni Susana ni un tercer candidato, no quieren que el PSOE esté en las instituciones y no podemos abrirles esas fisuras para que entren», reitera.

A quienes cuestionan su actual apoyo a Díaz, pese a que se la ha definido como «susanista», les confirma que está «al lado» de su «secretaria general, que lo es de todos los socialistas andaluces», porque «se lo ha ganado en unas primarias y nadie le ha regalado nada». «No sé si alguien esperaba que por el hecho de apoyar explícitamente a Susana, que lo hago, tenía que dejar de hablarme con mis compañeros, estar enfadada, o dejar mis obligaciones y mis responsabilidades en el ayuntamiento, ni muchísimos menos», aclara.

Recuerda que Espadas aún no ha dado el paso de anunciar que aspirará a ser el candidato del PSOE-A. «No se ha presentado oficialmente y no se ha ido», por lo que hay que seguir con «las responsabilidades» que tienen en el consistorio. «Conforme vayan sucediendo las cosas, habrá que ir tomando las decisiones oportunas», dice. Reconoce que le «preocupa» algo: que, «estando el alcalde trabajando» todavía, «exista esa incertidumbre que se respira», un «ruido que distorsiona». «Habrá que esperar», desliza. Y sí, quedan incógnitas por disipar.