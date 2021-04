Críticos del PSOE andaluz fían al «artículo 227» la elección ya de su candidato

No se puede considerar que el PSOE andaluz sea un satélite fuera de control, pero sí que en su interior hay quien urge a actuar para que no acabe siéndolo. El goteo de agrupaciones y dirigentes socialistas que piden que se adelanten las primarias para elegir al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, de la que fueron descabalgados en 2018, no cesa. De hecho, fuentes de las corrientes críticas confían en que ese anticipo «se aborde la próxima semana, tras el 4 de mayo (4M) –día en el que se han fijado las elecciones madrileñas– o la siguiente». Creen que la «Secretaría de Organización» de la formación «habrá tomado buena nota de la cascada de solicitudes en ese sentido» y que «Ferraz tendrá que hacer algo por si en Andalucía el presidente de la Junta –el popular Juanma Moreno– decide convocar –los comicios autonómicos– antes de que toquen en 2022». «Es su potestad y el partido tiene que estar preparado, por si eso se produce», machacan.

Hay dos vías para llegar al escenario que anhelan: Sevilla, que lo plantee la Ejecutiva del PSOE-A; o Madrid, los órganos federales. La primera la descartan, dado que a los mandos está Susana Díaz, quien ya ha rechazado esa opción, por lo que lo fían todo al artículo 227 del Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos. De acuerdo con éste, compete al Comité Federal marcar el proceso de primarias «para cualquiera de los ámbitos donde vaya a celebrarse», si bien, «con carácter excepcional» y «si las específicas circunstancias políticas así lo aconsejen», la Comisión Ejecutiva Federal «podrá proceder» a convocarlas «de oficio o a solicitud de la respectiva Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad». El plazo que se contempla en el mencionado reglamento para esas elecciones internas es de 45 días en los que habrá que abordar «la convocatoria, la presentación y recogida de avales, el recuento de éstos, la oficialización de la candidaturas, un periodo de alegaciones, las posibles reclamaciones de la candidaturas, 15 días de campaña y la votación final», explican las fuentes consultadas.

Si ese relato se sella, se prevé una contienda entre al menos Susana Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aunque éste aún no ha oficializado que será uno de los contrincantes, ni con palabras destempladas ni sin ellas. Sí ha dejado claro que aboga por la anticipación de las primarias y no será hasta que ésta se confirme, cuando dé el paso al frente, según fuentes socialistas. En cuanto a la primera, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento regional, José Fiscal, ha reiterado hoy que optará «sin ninguna duda a dirigir el partido» y a «ser la candidata» por dicha formación a la Junta. Desde ese lado consideran «irresponsable» que se haya azuzado el debate de las primarias «en plena campaña del 4M» y sin que «haya indicios ciertos de que Moreno vaya a apretar el botón en Andalucía».

En hilo con lo anterior, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sostenido desde Jaén que el abordaje de las primarias «es algo que deben debatir desde el PSOE de Andalucía», si bien ha advertido de que ellos no pensaban que «en Madrid iban a convocar unas elecciones» y pasó, según ha recogido Efe. En sintonía con lo manifestado por su compañero en el Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la formación «tiene que estar preparada ante cualquier incidencia que pudiera ocurrir» y para «poder gobernar los próximos años en Andalucía», de acuerdo a lo reflejado por Ep.