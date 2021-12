Andalucía protesta por el recorte “inasumible” de la pesca que propone Europa

“Andalucía apoya al Ministerio en la defensa de los pescadores españoles” frente a la propuesta “inasumible” de la Comisión Europea. Así se ha pronunciado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien representa este lunes a todas las comunidades autónomas pesqueras de España en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se está celebrando en Bruselas para abordar, principalmente, las posibilidades de pesca para 2022.

Crespo ha apuntado que es necesario buscar “alianzas con otros países” y ha mostrado su esperanza de que, “a pesar de las dificultades”, no se apruebe finalmente el recorte de cuotas y días de faena que se ha presentado a las regiones porque es “inasumible para los sectores” y “no tiene el aval científico necesario”. Estas declaraciones de la consejera, realizadas antes del inicio de la reunión, hacen referencia a que los estudios que sirven de base a Bruselas para proponer las restricciones no están actualizados y, por tanto, no contemplan las medidas implementadas por la flota pesquera durante los últimos años para buscar la sostenibilidad social, económica y ambiental de esta actividad. “Hoy es un día crucial porque empiezan unas negociaciones complicadas, pero estamos dispuestos a hacerles frente entre todos y a explicar claramente que la última propuesta de la Comisión sigue siendo inasumible porque resta posibilidades a unos caladeros que se han recuperado mucho estos años gracias al esfuerzo de los pescadores”, ha aseverado Carmen Crespo.

En una nota de prensa facilitada por la Junta, la consejera ha remarcado que “los pescadores de España confían en Europa” pero Bruselas les “está haciendo un flaco favor” porque, si finalmente sale adelante el recorte, “se favorece que Europa se abastezca de terceros países”. “Europa está para ayudar, no para poner dificultades y perjudicar a los pescadores”, ha recalcado la consejera. Carmen Crespo ha mostrado su apuesta por trabajar “todos unidos” para defender los intereses de los pescadores de España y ha afirmado que luchará por el sector “hasta la extenuación”. De hecho, la consejera ha acudido al Consejo de Agricultura y Pesca acompañada por las juntas directivas de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape) y de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) lideradas por el presidente de la primera entidad, José María Gallart, y el vicepresidente de la segunda, Mariano García. Asimismo, también has asistido la delegada en Bruselas de la Junta de Andalucía, Catalina de Miguel; la viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana Corredera; y el director general de Pesca y Acuicultura, José Manuel Martínez.

En cuanto a la propuesta de recorte de la Comisión, Crespo ha lamentado que, entre otras medidas, se plantee una bajada del 7,5% en el Mediterráneo, un recorte “inasumible” en un caladero que ya ha hecho frente a una reducción del 17,5% en los dos últimos años. La consejera ha apuntado que la pérdida del sector pesquero alcanzaría el 50% y esta situación sería “la ruina de los pescadores del Mediterráneo”. Asimismo, se ha referido al recorte de 7.000 días de faena que Bruselas propone aplicar al sector pesquero español y que, en el caso concreto de Andalucía, se traduciría en 1.500 días menos de trabajo.

Antes de comenzar el consejo de ministros, el presidente de Faape ha afirmado que “el ministro tiene todo el apoyo, tanto a nivel político de las comunidades autónoma, como del sector pesquero” y ha afirmado que “ha llegado el momento de pararle los pies al señor Sinkevičius”. Respecto al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, José María Gallart, ha lamentado que “lo único que quiere es destruir la pesca de bajura española”. Por su parte, el vicepresidente de Facope ha insistido en que los recortes que propone Bruselas “no tienen base científica”. Mariano García ha apuntado que si se aprueban las medidas propuestas para el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz “sería desastroso”, ya que “desaparecería el 25% de la flota”.