Guía para la escolarización en Andalucía, paso a paso

La escolarización es uno de los temas clave de cualquier familia. La elección del centro de enseñanza supedita aspectos como la vivienda y supone no pocas preocupaciones en el ámbito del hogar. Ya ha comenzado la escolarización en Andalucía para el curso 2022-23 con más de 89.100 plazas de nuevo ingreso. Hasta el 31 de marzo se podrá presentar la solicitud de admisión para el segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial, con un total 1.453.092 puestos escolares, 12.085 más que en el curso anterior. La bajada de la natalidad es un aspecto clave en este aspecto.

El 1 de marzo arrancó en los 3.559 centros sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto durante todo el mes de marzo, según informó la Junta de Andalucía.

Para el próximo curso 2022-23, la Consejería de Educación y Deporte ha ofertado un total de 1.453.092 plazas públicas (81,80%) y concertadas (18,20%) para estas enseñanzas, 12.085 más que en el curso anterior. Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan 89.125 plazas de nuevo ingreso, de las que el 80,4% corresponden a centros públicos y el 19,5% a la concertada.

En el proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar.

Criterios de admisión

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay ninguna novedad respecto al curso pasado. Así, se otorgará 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto y se siguen manteniendo los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

Respecto a los servicios complementarios, el servicio de aula matinal se ofrecerá en 32 centros más, 16 centros están autorizados para ofertar el servicio de comedor escolar y otros 2 colegios podrán tener actividades extraescolares.

Procedimiento

El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender toda las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas.

Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 18 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 16 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 17 de mayo.

A través del Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Educación y Deporte, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud.

Asimismo, la Consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8:00 a 19:00 horas.

En septiembre, todos los niños tendrán plaza en algún colegio, en la mayoría de casos en el centro elegido.

Solicitudes

Las deben presentar quienes accedan por primera vez al segundo ciclo de Infantil, esto es, los niños de tres años. También los niños que pasen a Primaria sin haber cursado de 3 a 6 años o los que vengan de un centro privado y quieran pasar a uno público o concertado. También los que quieran cambiar de centro escolar.

¿Dónde ir?

Las solicitud se entrega en el centro elegido como primera opción. También se puede a través de la secretaría virtual de la Junta, cumpliendo los requisitos de la Delegación de Educación y con Certificado Digital. Los impresos, aquí.

Rellenar la solicitud

Se deben poner los datos personales del niño y los padres o tutores. Muy importante: especificar el centro elegido como prioritario. Hay que añadir el resto de opciones, hasta cuatro. Si no hubiera plaza en el primero, en función de la baremación, se le asignará uno de los restantes. Rellenar todas las opciones no garantiza el acceso a ninguna de ellas. En la mayoría de casos, se accede a la primera opción. También es cierto es que no se suele optar a más de un centro para el que de antemano se sabe que está muy complicada la entrada en base a la baremación. El niño nunca se quedará sin un centro escolar, eso está garantizado.

La baremación depende del domicilio familiar y laboral. Se puede autorizar a la administración a que verifique los datos o presentar un certificado de empadronamiento o de la empresa con el domicilio laboral.

Los hermanos en el centro, si los hubiere, también computan. También si es familia numerosa, monoparental o el alumno presenta alguna discapacidad.

Finalmente, una casilla autoriza a Educación a recabar los datos fiscales.

A la hora de la elección, es importante considerar el área de influencia del domicilio laboral o familiar.

¿Cómo conocer el área de influencia?

La Junta dispone de un programa en su web que indica el centro que correspondería, o centros, en función de provincia, población y dirección. Aparecerán los puntos para cada centro.

En caso de que el número de plazas sea menor que el de solicitantes se realizará un sorteo entre aquellos que tengan la misma puntuación.

Los puntos

Existe una herramienta de autobaremación para conocer los puntos en cada caso.

-Hermanos en el centro:14 puntos.

-Domicilio familiar: dentro del área de influencia del centro: 14 puntos. Zonas limítrofes: 10 puntos.

-Domicilio laboral: enel área de influencia del centro: 10 puntos. Zonas limítrofes: seis puntos.

-Renta: Menor Iprem/4: 4Igual o superior Iprem/4 y menor Iprem/2: 3 puntos.Igual o superior Iprem/2 y menor Iprem: 2 puntos.Igual o superior Iprem y menor Iprem x 1,5: 1 punto.Igual o superior Iprem x 1,5 y menor Iprem x 2: 0,5 puntos.

-Discapacidad o trastorno en el alumno: Igual o superior al 66 por ciento: 4 puntos. Igual o superior al 33 por ciento y menor al 66 por ciento: 3 puntos.

-Discapacidad de tutores: Igual o superior al 66 por ciento: 3 puntos. Igual o superior al 33 por ciento y menor 66 por ciento: 2 puntos.

– Discapacidad de hermanos :Igual o superior al 33 por ciento: 2 puntos como máximo.

– Familia numerosaFamilia numerosa especial: 2,5 puntos.Familia numerosa general o familia monoparental: 2 puntos.Familia numerosa especial y familia monoparental: 3 puntos.Familia numerosa general y familia monoparental: 2,5 puntos.

– Familia ni numerosa ni monoparental con dos hijos:1 punto.

– Guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada:2 puntos.

– Matrícula en el primer ciclo de la Educación Infantil:1 punto.

– Nacido de parto múltiple:1 punto.

Los plazos

Para quienes entran en segundo ciclo de Infantil y en Primaria:

-Presentación de solicitudes de escolarización en Andalucía: del 1 al 31 de marzo.

-Publicación de las listas baremadas: del 5 al 18 de abril.

-Audiencia: Diez días lectivos a partir del 19 de abril.

-Sorteo en caso de empates: 16 de mayo.

-Resolución del procedimiento de admisión: 17 de mayo.

-Adjudicación de plaza del alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario (reubicación): 26 de mayo.

-Reclamaciones: 10 días lectivos desde el 27 de mayo.

-Matriculación: del 1 al 8 de junio.

Crítica de los sindicatos

Sindicatos como Ustea han criticado “el recorte de unidades que se viene produciendo curso tras curso, durante el actual mandato del gobierno andaluz se han eliminado un total de 1181 clases de Infantil y Primaria”. La Junta atribuye los datos a la bajada de la natalidad.