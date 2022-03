Espadas va «a estar en la trinchera» feminista

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, reiteró la fuerza del feminismo y avisó de que se colocará frente a la derecha para impedir que «construya muros para que la igualdad no avance».

Juan Espadas participó en Hinojos (Huelva) en la entrega de los Premios Clara Campoamor tras dos sin celebrarse como consecuencia de la pandemia y bajo el lema «Tod@s somos ella»; unos galardones que reconocen a un total de once mujeres y asociaciones por su labor en defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer. En concreto, se entregaron dos premios autonómicos, uno por cada provincia andaluza y otro a propuesta de Juventudes Socialistas de Andalucía.

Espadas comenzó pidiendo que «paremos, analicemos y veamos cuánto nos queda para lograr la igualdad total entre hombres y mujeres», y aseguró que toma la bandera del feminismo, como tomó la de la ecología y el medio ambiente cuando llegó a la política. «No se entiende socialismo sin feminismo. Una de las razones para ganar las próximas elecciones es precisamente para que esos escalones y esas barreras que aún quedan se superen. Sin derechos no se puede avanzar, y éstos se conquistan, pero es necesario recogerlos en normas que hay que cumplir», continuó Espadas para agregar que eso es lo que han venido haciendo los sucesivos gobiernos socialistas.

Acto de entrega de los premios Clara Campoamor en Hinojos (Huelva), con la participación del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. PSOE DE HUELVA FOTO: PSOE DE HUELVA PSOE DE HUELVA

Tras defender que con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue cuando más se avanzó en la conquista de derechos que han beneficiado a la igualdad, el secretario general de los socialistas andaluces aseguró que va «a estar en la trinchera». «La derecha no va a construir muros para que la igualdad no avance. No lo vamos a permitir», enfatizó. Espadas subrayó que «hay mujeres que apostaron por la política, mujeres rurales que rompieron barreras, asociaciones de mujeres que han sabido estar cerca de los problemas reales que tienen», y «solo desde la fuerza, la conducción, las ganas, han podido llegar a donde hoy estamos», dijo.