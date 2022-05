Un acierto caro

Entre la fútil polémica del nudismo urbano y, sobre todo, este COAC 2022 primaveral que tanto recuerda a aquel sucedáneo franquista del Carnaval que eran las denominadas «Fiestas Típicas», al alcalde González Santos se le está complicando sobremanera el último año de su segundo mandato. Aguijoneado en las coplillas, como manda la tradición, Kichi es víctima esta vez de una crítica de trazo grueso que no considera la justeza de los plazos que lo acuciaban cuando tomó la decisión. El concurso del Falla debería haber comenzado en la cuarta semana de enero y convocado, por consiguiente, un mes antes: ni más ni menos que en pleno apogeo de la variante ómicron del covid-19 que envenenó las celebraciones navideñas a toda España. ¿Dónde iban a ensayar las agrupaciones, que normalmente se reúnen en sótanos, garajes, aulas diminutas u otras estancias de discutible salubridad? Es cierto que algunas instituciones retomaron sus actividades pre-pandémicas bastante antes, a raíz del audaz pistoletazo de la Hermandad de la Soledad de Arcos de la Frontera, que el 11 de septiembre sacó a su Virgen en procesión extraordinaria con motivo del 450º aniversario de su fundación. Fue el primer paso con costaleros que salió en Andalucía en dos años y su ejemplo animó el cotarro hasta el éxtasis de la pasada Semana Santa, pero poco tiene que ver esto con el cambio de fecha del certamen carnavalesco: no se trataba tanto de preservar al público, pues aún eran obligatorias las mascarillas dentro del teatro, como a los varios millares de participantes que no son profesionales, con el desastre adicional que habría conllevado un contagio masivo entre trabajadores y estudiantes. Sería irónico, aunque con su punto de justicia poética, que un acierto le costase la reelección a un regidor tan errático.