Calor, política y feminismo para la Gran Final del Carnaval de Cádiz

Cuando el telón se abra hoy en el Gran Teatro Falla para la gran final del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) aún no habrá anochecido y cuando se cierre ya habrá amanecido tras un espectáculo único en el mundo, de más de diez horas, en el que en este año los protagonistas serán el calor, los mensajes políticos en plena campaña electoral y las reivindicaciones feministas.

Desde 1976, cuando todavía los rescoldos de la dictadura imponían un sucedáneo de carnaval llamado fiestas típicas en mayo, Cádiz siempre había celebrado su fiesta principal en febrero, pero la pandemia llevó al Ayuntamiento a retrasar hasta bien entrada la primavera la celebración de este concurso en un teatro que no tiene aire acondicionado.

Al calor, se ha sumado el ardor y energía de un concurso que ha sido más corto que otros años, por presentarse menos agrupaciones, pero igual o más intenso, y que ha vivido cada polémica interna con enorme fervor: pasodobles muy duros contra el alcalde, actuaciones frustradas de presos, autores llevando al límite el reglamento, o un jurado controvertido.

A la final de esta noche llegan catorce agrupaciones de las 62 que se presentaron: cuatro comparsas, cuatro coros, cuatro chirigotas y dos cuartetos.

Abrirán la sesión el coro “Los Babeta”, unos cocineros de grandes voces; la chirigota “Los caradura de Cai”, que dan vida a las estatuas de la ciudad; el cuarteto “Al edén que le den”, que representa un curioso y gaditano paraíso, y la comparsa “Los sumisos”, del aclamado Antonio Martínez Ares.

Ares ha sido uno de los autores más controvertidos del concurso tras arremeter contra el alcalde, José María González, “Kichi”, en un durísimo pasodoble en el que le llamaba “tirano gordo de poder” y le acusaba de agarrarse al cargo a pesar de ser “una gran mentira”.

“Kichi” no ha sido el único que ha probado el aguijón de las coplas carnavaleras de Cádiz. También han picado a la candidata de Vox Macarena Olona y la reina Sofía.

A la primera, la comparsa “Los quinquis” de José Antonio Vera Luque la llamó “intrusa” en una copla en la que le cantaron: “Por mucho que te disfraces de mujer de Andalucía, te sobra la chulería y te falta mucha clase. Y aunque imites nuestro acento como si fueras del sur, no tienes ni puta idea del sentimiento andaluz”.

A la reina Sofía la comparsa “La boquitá prestá” le cantó: “No seas la vergüenza más del feminismo y de todas las mujeres” en un pasodoble en el que criticaron que nunca se le haya escuchado hablar de los abusos del patriarcado y del “putero estafador”.

“Tan solo te vi parir más vividores de nuestro Estado”, espetan mientras condenan que nunca haya alzado la voz como mujer “tan sometida”: “cuando ese silencio ya no es por miedo no lo comprendo, y no lo respeto si ese silencio es por interés”.

La comparsa “We can do… CARNAVAL”, una de las sensaciones de este año al ser la primera agrupación escrita por una mujer, la debutante Marta Ortiz, e íntegramente formada por mujeres, ha llegado a la final del concurso.

Ortiz y las componentes se han enfrentado en las últimas horas, desde que se conoció su pase a la final, a acusaciones de que han sido elegidas por el jurado solo por el hecho de ser mujeres, como una manera de menospreciar el techo de cristal derribado con un repertorio plagado de mensajes feministas.

Es la primera vez desde que se retomó este concurso en 1948 tras la guerra civil que en todas las modalidades habrá, al menos, una mujer entre sus componentes, en una chirigota, en un cuarteto, en los cuatro coros y en dos comparsas.

Cerrarán la final el coro “Pachamama”, la chirigota “Aquí huele a verdín”, la comparsa “Los renacidos”, el coro “Tierra y libertad”, la chirigota “Los cuarentenas principales” y la comparsa “Después de Cadiz ni hablar”, que será la última en actuar, si todo va según lo previsto, alrededor de las nueve de la mañana.

Se espera, recién iniciada la campaña electoral andaluz, el Falla se llene de mensajes políticos en esta larga noche.

Después de la última comparsa, el jurado saldrá al escenario por última vez y comunicará el reparto de los premios, en lo que es la antesala, ya en sábado, del inicio del carnaval en la calle con el pregón de la cantante India Martínez y las actuaciones en numerosos rincones y plazas de las agrupaciones.

El Ayuntamiento ha dispuesto un carnaval en junio, con similar programación a cuando se hacía en febrero antes de la pandemia (tablaos en las calles, cabalgata, carrusel de coros...), pero concentrando los horarios a la fresquita, a partir de las siete de la tarde, para que el único calor que afecte al público sea el de la pasión de las coplas.