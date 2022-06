Espadas cree que el trasvase de votos al PP se debió a que “caló” que era “imposible” un triunfo del PSOE

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reconocido este martes que pudo haber “algún tipo voto útil” que benefició al PP-A en las elecciones autonómicas para “parar un mal mayor”, en referencia a la posible entrada de la “ultraderecha” en el Gobierno de la Junta, y ello porque “caló” en la “base electoral” andaluza la idea de que era “imposible” que el PSOE-A ganara los comicios y pudiera gobernar. Así se ha expresado el que fue candidato socialista el 19J, Juan Espadas, en una rueda de prensa tras reunirse con alcaldes socialistas de municipios andaluces mayores de 50.000 habitantes.

Espadas ha considerado “evidente” que “la propia base electoral de Andalucía” atribuía al PSOE “la imposibilidad absoluta de ganar las elecciones”. “Eso ha calado, hasta el punto de que algunos electores han decidido que, dado de que no parecía que tuviésemos opciones de ser alternativa ganadora y gobernar, votaran una opción para parar un mal mayor”, ha reflexionado.

Espadas ha agregado que “ahí está la explicación de que Moreno se saliera del partido momentáneamente y se presentara solo, sin siglas, y de que haya podido haber algún tipo de voto útil a esa moderación huyendo de la extrema derecha”.

El líder del PSOE-A ha lamentado también que no se cumpliera su objetivo de “movilizar un voto que no se ha movilizado”. “En sólo unos meses había que luchar contra una posición dominante de gobierno, que estaba claramente asentada, para movilizar un voto de la izquierda en no menos de diez puntos para que fuera relevante para ser alternativa de gobierno. Esto no se ha conseguido”, ha explicado.

Además, ha habido otros “elementos asociados que hacen que la derrota pudiera ser más grande de lo esperado”, por ejemplo que “en los municipios más grandes de Andalucía muchas personas se quedaron en casa y no fueron a votar en los barrios que son zonas de transformación social o zonas con familias con niveles de renta más bajas”.

Tras reconocer su “preocupación” por no ser “capaces de convencer” a estas personas de que “sí había una alternativa que podía ocuparse de forma más comprometida de esos problemas que identifican como su prioridad”, Espadas ha vinculado la desmovilización al hecho de que estas personas no encontraran respuestas en “políticas clave” que les sirvieran para mejorar sus vidas.