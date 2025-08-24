Defensa de la monarquía y las fuerzas armadas en el homenaje a "Los Coloraos" en Almería

El general jefe de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ de La Legión,José Agustín Carreras, ha defendido este domingo en Almería el papel de la monarquía y las fuerzas armadas como garantes de la estabilidad institucional, durante el pregón del acto de homenaje a ‘Los Coloraos’. Según una nota del Ayuntamiento de Almería, con motivo de la conmemoración de los Mártires de la Libertad, se ha celebrado un acto institucional en el Salón de Plenos y una ofrenda floral ante el monumento del Pingurucho en recuerdo a los 22 liberales constitucionalistas fusilados en 1824 en Almería por intentar restaurar el sistema inspirado en la Constitución de 1812 y conocidos popularmente como los ‘Coloraos’.

Carreras, que ha recibido el Escudo de Oro de la ciudad antes de la ofrenda floral, ha señalado que tanto la Carta Magna de 1812 como la de 1978 reflejan el compromiso con la libertad y el marco de una nación “soberana, moderna y libre” y ha subrayado que la monarquía parlamentaria “ha demostrado ser eficaz para mantener la estabilidad institucional”. Ha añadido que las fuerzas armadas cumplen una misión “moderna y preparada” en defensa de la soberanía y en misiones internacionales.

Por su parte la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que ha presentado al orador, ha asegurado que la Brigada de La Legión es “fiel reflejo de una España moderna, eficaz y solidaria” y ha reivindicado el vínculo histórico de esta unidad con la ciudad. El acto ha contado con la presencia de representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Gobierno de España y el Parlamento Europeo.