Vara apoyaría el indulto a Griñán si no ostentara responsabilidad institucional

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este viernes que, de no ostentar este cargo institucional, respaldaría la petición de indulto parcial para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, una medida que ha registrado la familia de este último en el Ministerio de Justicia.

“Si no fuera presidente y no tuviera responsabilidades orgánicas e institucionales, también lo firmaría”, ha añadido Fernández Vara en una rueda de prensa ofrecida en Mérida, en la que ha estado acompañado por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con la que ha abordado diversas infraestructuras ferroviarias.

Preguntado por dicha petición de indulto, el presidente extremeño ha incidido en que si no estuviera “en el sitio en el que estoy, lo apoyaría también”. “Cuando uno representa al conjunto de una población, yo como presidente extremeño, hay cosas que me gustaría hacer y no puedo hacer”, ha agregado.

Fernández Vara ha expresado su absoluto respeto por las decisiones judiciales -Griñán fue condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE-, aunque se ha mostrado convencido de la inocencia de Griñán.

Los firmantes de la petición de indulto parcial (su esposa, María Teresa Caravaca, y sus tres hijos, Manuel, Ana y Miguel) aseguran en un comunicado remitido a EFE que la petición está “alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial” y se ampara “expresamente en razones de humanidad y equidad”.

Recalcan en ese sentido que Griñán siempre ha mantenido “un prudente silencio” respecto a los tribunales “en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años”.