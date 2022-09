El PSOE-A busca más poder municipal tras el fracaso de las autonómicas

El PSOE-A saldrá a “por todas” en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023, en las que ha situado su objetivo en revalidar las más de 450 alcaldías en las que gobierna y en aumentar el poder municipal, después el fracaso en los últimos comicios autonómicos, según ha asegurado en una entrevista con EFE el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas.

Los socialistas consiguieron en los anteriores comicios locales 458 alcaldías, aunque perdieron ayuntamientos como Córdoba y Granada por pactos entre el PP y Cs, si bien han recuperado la de Granada mediante una moción de censura. A estas se suman las capitales de Huelva, Jaén y Sevilla.

El PP gobierna en los ayuntamientos de Málaga, Córdoba y Almería, y el color municipal de Andalucía es el rojo de los socialistas, pero en la próxima cita podría convertirse en azul si la mayoría absoluta del PP en las elecciones autonómicas se traslada a los 785 pueblos y ciudades de la comunidad.

Espadas se ha mostrado optimista ante la cita con las urnas municipales y está convencido de que los resultados de las elecciones andaluzas “no son extrapolables”, de ahí que haya situado su objetivo en “revalidar” las alcaldías que tiene los socialistas. “Salimos a revalidar alcaldías. Los regidores socialistas han demostrado capacidad de gestión y conseguirán que se renueve la confianza en ellos. El objetivo es también incrementar la presencia en lugares donde nos ha costado. Vamos a por todas con argumentos de gestión”, ha sostenido el dirigente socialista.

De confirmarse sus pronósticos, el PSOE-A entraría en una fase de recuperación electoral y Espadas en su consolidación como líder, tras el batacazo de las elecciones andaluzas, en las que obtuvo el peor resultado de la historia del partido. En su opinión, el PSOE tiene mucho que decir en las municipales y cree que “vamos recoger lo cosechado en los municipios y a tener un buen resultado por la buena gestión y las marca personal” de los alcaldes.

Los socialistas ya han confirmado que los cuatro alcaldes de capital (Antonio Muñoz en Sevilla, Francisco Cuenca en Granada, Gabriel Cruz en Huelva y Julio Millán en Jaén) encabezarán las candidaturas del partido en estas ciudades. El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, será candidato en esta ciudad. A estos se unirán, los alcaldes y alcaldesas socialistas de ciudades de más de 50.000 habitantes, caso de San Fernando y Jerez, en Cádiz, y de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, salvó que voluntariamente decidan no repetir.

A partir de este mes de septiembre comenzará el proceso de selección de candidaturas en el que los órganos del partido van a ir fijando esos candidatos y que, en el caso de los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, es el comité federal el que tiene esa competencia.

OPERACIÓN DE ACOSO

La recuperación electoral del partido a nivel nacional, autonómico y local es precisamente uno de los objetivos de la precampaña a pie de calle que ha iniciado en Sevilla el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar la vuelta a las encuestas que favorecen al PP ante el próximo ciclo electoral.

Espadas ha defendido esta campaña en la idea, entre otras, de que Sánchez está sometido a una “operación de acoso y derribo” por parte del PP que “no se corresponde” con la realidad de la gestión que está desplegando su Gobierno.

El socialista ha denunciado que la operación está siendo llevada a cabo por los dirigentes populares, entre los que ha incluido al presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha acusado de “renunciar” a sus competencias, de “inacción e incapacidad” en su gestión, y de estar “instalado” en la confrontación permanente.

“Moreno no gobierna, está encantado de conocerse, complacido con la mayoría absoluta. Está en una indigestión de los problemas reales que no afronta pese a ser acuciantes como la sequía o la inflación, que requieren medidas urgentes que no toma”, ha reprochado.

La campaña contra Sánchez está basada en “mentiras y bulos”, según Espadas, que ha subrayado: “Antes era Casado y ahora es Feijóo y sus terminales como Moreno, la misma operación, el mismo modus operandi que contra” Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.