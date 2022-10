Un PSOE en horas bajas busca afianzar su poder municipal en Andalucía

El próximo 29 de octubre el PSOE celebra por todo lo alto en Sevilla el 40 aniversario de la mayoría absoluta que llevó al Gobierno por primera vez a los socialistas. Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez insuflarán ánimo a la militancia, aunque el partido a nivel regional pasa por sus horas más bajas. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, hará de anfitrión, aunque todavía pesa la mayoría absoluta conseguida por el PP el pasado 19-J y los escasos 30 escaños obtenidos por los socialistas, el peor resultado de su historia.

Las voces críticas no han tardado en aparecer, alentadas por una reciente intervención parlamentaria en la que Espadas reconoció que los anteriores gobiernos socialistas no supieron solucionar los problemas endémicos de la comunidad autónoma. Dan por amortizado al líder regional por los malos resultados y por desmotivar al electorado, que ve cómo se afianza el liderazgo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, no solo en el ámbito andaluz, sino también en el contexto nacional con el debate abierto en torno a la fiscalidad. Un militante que ha mostrado abiertamente su malestar es Luis Ángel Hierro, que se enfrentó a Espadas y a Susana Díaz en las primarias, una voz que se suma a la de otros muchos socialistas descontentos.

La próxima prueba de fuego serán las elecciones municipales, una cita en la que se medirá el liderazgo de Espadas y el vigor del poder municipal del partido. En los comicios locales de 2019 el PSOE aventajó al PP en 400.000 votos en Andalucía, aunque la hegemonía socialista en los ayuntamientos es incontestable: 458 alcaldías frente a las 189 del PP. Traducido en concejales el reparto fue de 4.209 para el PSOE y 2.486 para el PP. Sin embargo, el escenario electoral ha cambiado y los resultados del 19-J parece que se extenderán a la cita de 2023, dado que en las pasadas elecciones andaluzas el PP ganó por primera vez en municipios históricamente socialistas como Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra. Hitos que se suman a la primera victoria popular en la provincia Sevilla, un bastión socialista incontestable.

El PSOE busca renovar las cuatro capitales andaluzas que ostenta en la actualidad. Espadas confirmó que se presentarán los regidores de Huelva, Gabriel Cruz; Sevilla, Antonio Muñoz; Jaén, Julio Millán; y Granada, Francisco Cuenca. También dio por hecho que en Málaga se presentará Daniel Pérez, secretario provincial y portavoz del grupo municipal socialista, por su «trabajo encomiable» y su oposición «constructiva, dialogante y coherente». Málaga es la plaza más complicada para el PSOE, mucho más cuando el popular Francisco de la Torre ha anunciado que volverá a presentarse con 80 años cumplidos. De la Torre es un veterano del municipalismo y uno de los grandes referentes del PP. Pese a las confirmaciones adelantadas, el Comité Federal del PSOE tendrá la última palabra, ya que es el encargado de nombrar a los candidatos de los municipios de más de 50.000 habitantes.

Donde no haya un alcalde socialista se celebrarán primarias y, en este caso, el proceso se abrirá en Córdoba, Cádiz y Almería. Las primarias para elegir al candidato de la capital cordobesa se han aplazado a diciembre y, de momento, entrarán en liza Antonio Hurtado, diputado nacional por Córdoba, y Carmen Victoria Campos, que no cuenta con el apoyo del aparato oficial.

Los días 19 y 20 de noviembre se celebrarán las primarias para elegir al candidato de Cádiz. Ya ha anunciado su intención de presentarse Rosa de la Flor, exconcejal socialista ajena al aparato oficial. Más vinculados a la dirección están José Pacheco, subdelegado del Gobierno en la provincia, y Óscar Torres, actual portavoz del grupo municipal. Pero la principal incógnita en la capital gaditana es si el alcalde, José María González «Kichi», optará a un tercer mandato. Un extremo que todavía no ha confirmado manteniendo en vilo al resto de partidos.

En Almería el proceso de primarias arrancará el 21 de noviembre. Como aspirantes suenan Adriana Valverde, anterior candidata y actual portavoz del grupo municipal, y Noemí Cruz, que fue coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia y parlamentaria andaluza. Cruz es una joven dirigente socialista con mucha proyección y su candidatura sería un revulsivo.