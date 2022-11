Un 25,4% más de víctimas asistidas por violencia sexual en Andalucía

Este 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género y la Junta de Andalucía ofreció una radiografía de la situación para, en palabras de la consejera Loles López, “actuar con precisión para el objetivo común de eliminar” esta lacra. La administración andaluza desarrolló 60 programas en 2021 para combatir un tipo de violencia cuya negación supone “negar la realidad”. En el 2021 hubo más víctimas de violencia de género, 31.566 mujeres atendidas, un 25,1% más que en 2020. Destaca, asimismo, el incremento de víctimas de violencia sexual, con un 25,4% más. De su lado, el número de atención a la mujer 016 recibió casi 40.000 llamadas -39.588-, un 2,4%. El teléfono de violencia intrafamiliar -que la Junta va a mantener pese a que fue una propuesta de Vox en la anterior legislatura-, ha tenido 1.421 llamadas desde su creación en octubre de 2020. El número de mujeres y menores acogidos en Andalucía se elevó un 4,3%. Por su parte, en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) se atendieron a 6.637 mujeres, un 27% más.

En 2021, las víctimas mortales por violencia de género descendieron en Andalucía, pero aumentaron en España. En Andalucía se registró el menor número de víctimas mortales por violencia de género (9) desde 2017. Esta cifra supone que se ha contabilizado una víctima mortal menos respecto a las registradas en el año 2020, cuatro menos que las registradas en 2019 y tres menos que en 2018. Del total de mujeres víctimas mortales por violencia de género en Andalucía, solo el 11,11% había interpuesto denuncia previamente. Además, se contabilizaron en Andalucía un total de 32.745 mujeres víctimas de violencia de género, cifra que supone el 20,55% del total en España. Al igual que sucede con el número de denuncias, la tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue mayor en Andalucía que en España. En este período fueron enjuiciados 5.371 hombres por violencia machista en la comunidad, siendo el 76,67% de ellos de nacionalidad española. Del total de hombres enjuiciados, un 87,40% fueron condenados. El pasado año se inició en Andalucía la tramitación de 8.123 órdenes y medidas de protección. Esta cifra supone el 21,80% de todas las órdenes y medidas de protección incoadas en España. De acuerdo con el Sistema VioGén, en 2021 hubo un total de 154.799 casos de violencia de género en Andalucía, de los cuales 19.293 se encontraban activos, observándose un aumento de cuatro puntos respecto a 2020.

Loles López hizo hincapié en el “reto colectivo” y en “potenciar la coeducación”. “Que existe la violencia de género desgraciadamente es una realidad irrefutable y no cabe cuestión alguna en este sentido”, destacó la consejera sobre la posición de determinados partidos. “Cuando Vox propone eliminación del IAM, mi respuesta es no, seguirá trabajando por la prevención y la lucha. Cuando el PSOE pregunta si va a eliminar, teléfono de violencia intrafamiliar, la respuesta es no”, detalló Loles López, señalando que “ha aumentado las de hijos e hijas contra padres. No voy a eliminar servicios para luchar contra todas las violencias ni voy entrar en el juego ideológico”. “El PP está donde tiene que estar, con la víctimas, porque son víctimas de violencia de género”, zanjó la consejera.

Sobre la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), López destacó que no tardará “mucho en designar a la persona” y “no tiene por qué ser mujer. La igualdad es cosa de hombres y de mujeres”.

Acerca de la polémica de la ley del “solo sí es sí”, López insistió en que discrepa de la ministra Irene Montero y consideró sus comentarios sobre el machismo de los jueces como “calificaciones cargadas de ideología, la igualdad no está conseguida pero el hombre por ser hombre ni es maltratador ni es machista”. La Junta apuesta por buscar el consenso y “no imponer ideología”. “Nunca antes se dio un paso atrás tan dramático en algo tan doloroso” como “darle alas y beneficiar a los agresores en lugar de a las víctimas”, recalcó la consejera andaluza. Finalmente, López abrió la puerta a un cambio de tendencia en la dependencia, con “una reflexión profunda” sobre las residencias. “El envejecimiento de la sociedad es una realidad. Quiero abrir la puerta a que decidan los mayores, no decidamos por ellos, porque nos lo han dado todo, que decidan sobre su vida, que es su dignidad”, subrayó.

El informe, que cumple su edición número 14, pone de relieve el incremento del número de mujeres víctimas de violencia de género atendidas durante el año 2021. De esta forma, los Centros Provinciales de la Mujer y los Centros Municipales de Información a la Mujer ayudaron a 31.566 víctimas, un 25,1% más que en 2020; mientras que el teléfono de atención a las mujeres recibió 39.588 llamadas y las mujeres y menores acogidos en las casas del Instituto Andaluz de la Mujer crecieron casi un 5%, hasta alcanzar las 2.352 personas. También ha aumentado la asistencia a las mujeres víctimas de violencia sexual en un 25,45% más que en 2020. El pasado año también se ampliaron las oficinas del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) en todas las provincias andaluzas para la atención a las víctimas en los distintos partidos judiciales. En los SAVA se atendió a 6.637 mujeres, lo que supone un aumento considerable respecto al año 2020, el que se dio apoyo a 5.201 víctimas de violencia de género.

Además, las medidas en materia de vivienda, destinadas a garantizar el acceso a la misma de aquellas víctimas y personas dependientes que no contaron con los recursos necesarios tuvieron en 2021 un especial impacto. Asimismo, se desarrollaron múltiples actividades formativas que alcanzaron a más de 25.000 profesionales de la Administración de la Junta de Andalucía en los ámbitos policial, de Justicia, Salud, Educación, Infancia, Dependencia y de la Radio Televisión Pública de Andalucía. En el plano divulgativo, destaca la edición del XII Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia Contra las Mujeres se celebró bajo el lema ‘La violencia de género y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible’, donde se superó los 2.000 asistentes. Además, se han desarrollado campañas de sensibilización con motivo del Día de la Igualdad Salarial (22 de febrero), para hacer frente a la brecha salarial, el Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y el Día de la eliminación de la violencia contra las mujeres (25 de noviembre).

Según se expuso en el Consejo de Gobierno, Andalucía impulsó 60 proyectos de atención y prevención sobre violencia de género en 2021. El Consejo de Gobierno aprobó el informe anual, con un aumento de la atención a víctimas, y acordó su remisión al Parlamento. El documento aborda las múltiples dimensiones relacionadas con la violencia de género en Andalucía y, además, aporta datos objetivos relacionados con las formas de violencia y su incidencia en la comunidad.

Así, el informe -elaborado por la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad- destaca las actuaciones llevadas a cabo en 2021 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que sumaron un total de 60 proyectos para la atención a las víctimas, formación a profesionales, prevención e investigación que implicó a siete consejerías y la inversión de cerca de 25 millones de euros.

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. EFE/Raúl Caro FOTO: Raul Caro EFE

Según se expuso tras el Consejo de Gobierno, el documento se presenta en tres grandes capítulos. Uno destinado al análisis de las magnitudes de la violencia de género en Andalucía, otro a la exposición de las medidas y actuaciones desarrolladas por la Administración de la Junta de Andalucía para la prevención, la atención, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia de género en 2021 y, por último, se dedica un capítulo a la ejecución de los programas y proyectos financiados con fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Precisamente, en este tercer bloque relativo al Pacto de Estado destacan actuaciones en materia de prevención de la violencia en la comunidad educativa con un impacto en más de 900.000 personas entre alumnado y profesorado, así como la implantación de equipos rurales para garantizar el derecho de los mujeres víctimas de violencia machista a una atención integral coordinada desde el sistema sanitario que benefició a más 3.000 mujeres, la ampliación de los equipos itinerantes del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) que ha permitido asistir a casi 3.000 usuarias más o el impulso a la atención psicológica en los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer que ha supuesto la incorporación de 36 profesionales. Dentro de estos programas, han tenido una gran presencia las acciones formativas, tanto presenciales como online, que se han llevado a cabo desde diferentes consejerías y que han formado a miles de profesionales de diversas áreas. En total, el pasado año se desempeñaron 60 proyectos y programas con una inversión de casi 25 millones de euros.

Declaración institucional

La Junta de Andalucía apeló a la unidad y a seguir dando pasos en la lucha contra la violencia de género. El Consejo de Gobierno aprobó la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. En la misma, apeló a la unidad de todos para combatir la violencia machista y considera que la unidad nos hace más fuertes, eficaces y útiles en la prevención y la protección de las víctimas, por lo que es vital la implicación de todos. Atajar la violencia de género es un asunto de Estado en el que todas las administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales y, en general, el conjunto de la sociedad, deben ir de la mano. En el Parlamento de Andalucía habrá otra declaración pero fuera del salón de Plenos al negarse Vox y por normativa tener que estar de acuerdo todos los grupos pero la consejera se sumará al mismo.

La declaración contempla los nuevos escenarios que se dan, como las ciberviolencias, la violencia en la población juvenil y otros tipos de violencia contra mujeres y niñas, como la trata con fines de explotación sexual. Conscientes de los retos pendientes y futuros, se hace un llamamiento para, sin banderas ni ideologías, seguir dando pasos hacia delante y poder construir una Andalucía libre de violencias contra las mujeres.