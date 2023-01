El PP-A afirma que “Espadas ha renunciado a ser alternativa de gobierno, debilitado por la marca Pedro Sánchez”

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, se ha mostrado convencido de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha “renunciado a ser alternativa de gobierno” en esta comunidad, “debilitado por la marca Pedro Sánchez”. En una entrevista con Europa Press, Repullo ha indicado que al PSOE de Andalucía “cada vez se le reconoce menos”, porque se ha fundamentado “en la defensa a ultranza de Pedro Sánchez”, mientras ha renunciado “a defender los intereses” de esta comunidad.

Para Repullo, el “nerviosismo” está instalado en las filas del PSOE-A. “La sensación es que está tocado, con un cierto nerviosismo, y un cambio de actitud permanente que sólo se corresponde con un partido que no está centrado”, ha afirmado. Ha manifestado que, al parecer, Espadas dice ahora que no quiere hablar de “política nacional cuando no ha hecho otra cosa desde que es secretario general del PSOE-A”: “Parece que ahora no le conviene porque es evidente que la marca Pedro Sánchez lo está debilitando”.

“De cara a la próxima campaña de las elecciones municipales de mayo, es evidente que no le viene bien y entonces decide cambiar el paso y no hablar de temas nacionales”, ha apuntado. Tras añadir que el PSOE-A ha perdido la “capacidad de ser una alternativa” en Andalucía, Repullo ha querido dejar claro, no obstante, que desde el Grupo Popular en el Parlamento y desde el PP-A van a seguir tendiendo la “mano” a ese partido para intentar llegar a acuerdos durante la legislatura en beneficio de los andaluces.

Pese al rechazo del PSOE-A a los Presupuestos andaluces de 2023, según ha añadido, el “diálogo permanente y la mano tendida por parte del PP-A lo va a tener siempre”, así como el resto de partidos políticos representados en el Parlamento. Ha lamentado la falta de apoyo del PSOE-A en la defensa de los intereses de Andalucía cada vez que el Gobierno central “ataca” a esta tierra. “Espadas ha llegado a posicionarse en el Senado en contra de mejorar las inversiones del Estado en Andalucía, como las obras hidráulicas”, ha puntualizado.