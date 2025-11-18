Alex O’Dogherty, premio de Canal Sur en el Festival de Cine de Almería

El actor y humorista gaditano Alex O’Dogherty ha sido distinguido este lunes con el premio CSRTV de Canal Sur, en el marco del Festival Internacional de Cine de Almería FICAL 2025.

Según una nota de la cadena pública, el director territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Almería, Salvador R. Moya, ha sido el encargado de entregar el galardón, durante una gala en la Diputación de Almería y en la que también han participado la diputada de Cultura, Almudena Morales, y el director del certamen, Enrique Iznaola.

El premio reconoce la extensa trayectoria de O’Dogherty, natural de San Fernando (Cádiz), que ha intervenido en casi cuarenta películas y en medio centenar de series y producciones televisivas, algunas de ellas para Canal Sur.

Su carrera ha estado ligada a proyectos como “Cámara Café” o “Doctor Mateo”, además de espectáculos teatrales y trabajos como monologuista y músico.

Formado en el Centro Andaluz de Teatro, O’Dogherty ha trabajado bajo la dirección de cineastas como Alberto Rodríguez, Agustín Díaz Yanes o Gracia Querejeta, y ha participado en títulos respaldados por Canal Sur como '¿Por qué se frotan las patitas?' o 'Héroes de barrio'.

En la actualidad promociona un documental sobre sus raíces, “De todos lados un poco”, en el que también ejerce como director.

Canal Sur ha recordado que el premio forma parte de su compromiso anual con la industria audiovisual andaluza, incluido en su Plan de Responsabilidad Social Corporativa, y ha destacado su apoyo continuado a proyectos, producciones y eventos cinematográficos en la comunidad.

En esta edición de FICAL, la cadena ha participado con seis producciones: los largometrajes 'La Tierra de Amira', de Roberto Jiménez, y 'Tras el verano', de Yolanda Centeno, además de los documentales 'Pendaripen', 'Lorca en La Habana', 'Fanny Medina, la doctora' y 'Cayetana, la duquesa de todos'.

Además la cadena andaluza ha ofrecido una cobertura informativa especial del certamen a través de sus programas, su plataforma CanalSur Más y sus redes sociales.

LA MUERTE TENÍA UN PRECIO

La quinta sesión de las mesas redondas del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) se ha centrado este lunes en la película 'La muerte tenía un precio', considerada el "punto de inflexión" que consolidó la relación entre la provincia y el cine.

El encuentro ha coincidido con el LX aniversario del rodaje y estreno del filme de Sergio Leone, con música de Ennio Morricone y un reparto encabezado por Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Gian María Volonté y Klaus Kinski.

Moderada por el periodista y experto en cine Juan Gabriel García, la mesa redonda ha contado con la participación de los cineastas Tirso Calero, Enrique López Lavigne y Víctor Matellano.

Los cuatro han ofrecido al público asistente y a los espectadores del 'streaming' reflexiones sobre la influencia de la película tanto para los propios implicados como para Almería y para la historia del cine.

Cada uno de los participantes ha recordado la primera vez que vio la película, cada uno con sus circunstancias, "pero todos coincidiendo en que había algo distinto a cualquier otro 'western'".

"Desde los créditos y la música del principio", ha apuntado Calero; "nunca había visto algo así y cuando la vi fue como un shock y un sentir que eso era lo que yo quería hacer", ha dicho López Lavigne; "al contar con un 20 por ciento de producción española, estuvo durante mucho tiempo en el top diez de películas españolas más vistas", ha recordado Matellano.

Entre esos aspectos que la hacen diferente, los participantes han mencionado la combinación entre grandes paisajes y primerísimos planos de los ojos de los personajes, el uso de la música, incluso durante las escenas en las que los actores actuaban, y el empleo de determinados planos con ese poder de la imagen. Los tres participantes también han destacado la importancia de Alberto Grimaldi en la producción.

"Hay que tener en cuenta que Leone no hablaba inglés y que en el rodaje había secuencias en las que se empleaban hasta cuatro idiomas por los actores: en inglés, italiano, español y alemán y hasta en griego", ha apuntado Víctor Matellano. Todos han coincidido en que 'La muerte tenía un precio' es la mejor de la denominada 'trilogía del dólar', que comenzara 'Por un puñado de dólares' y cerrara 'El bueno, el feo y el malo'.

La influencia de la película para la provincia fue tal que, en opinión de Tirso Calero, "el aeropuerto de Almería se hizo porque a raíz de esta película todos querían hacer un spaghetti western en Almería. Si 'La muerte tenía un precio' es de 1965, el aeropuerto de Almería se inauguró a principios de 1968".

PRÓXIMAS MESAS REDONDAS

La próxima mesa redonda de Fical se acercará al talento almeriense con 'Formar para rodar: el futuro del talento audiovisual en Andalucía', coordinada por TESA. Se celebrará el miércoles, 19 de noviembre a las 19,00 horas.

Moisés Rodríguez abordará el papel de los actores secundarios en el cine el viernes veintiuno a las 18,00 horas. Elena Sánchez cerrará el ciclo con una charla con destacadas figuras del audiovisual para celebrar los diez años del programa 'Historia de nuestro cine'(TVE) el sábado, 22 de noviembre, a las 17,00 horas.