Sin amnistía para la caseta

Tiene que ser cosa de una maldición, de un acto de brujería, alguien debe de estar clavando alfileres en el muñequito de vudú con el rostro de Juan Espadas desde algún oscuro lugar porque no existe otra explicación.

Eso, o que se le haya puesto a su lado un gafe o una gafe, para que nadie se sienta excluido, y le pringue con la mala suerte propia de los estrellados, de los que no dan ni una, como le sucede al líder del PSOE-A. No levanta cabeza ni aunque lo manden al Senado para buscar el altavoz nacional, no gana ni una elección desde que le colocaron en primera línea, aunque lo intenta denodadamente. Ni una derecha, digo izquierda le sale al buen hombre.

Ahora el colmo llega con farolillos, bombillas y albero: este año el PSOE andaluz se queda sin la caseta en la Feria de Abril. Gran fracaso sin precedentes y luces más que rojas en el seno de la formación porque los primeros que lanzaron los dardos acusando fueron los socialistas locales, los sevillanos, que cargaron las culpas, comunicado incluido, con los de la federación andaluza.

Nada de bromas con la caseta de feria, pero ni una, porque la cosa tiene tela, tela de guasa. A más de uno se le quedó el viernes la carita de tonto, la misma que se te queda al bajarte del Ratón Vacilón con media papa en el cuerpo.

Habrá quien se haya borrado de la faz de la Tierra para no cargar con la culpa, habrá incluso quien se alegre y hay hasta el que pide ya al Ayuntamiento de Sevilla una amnistía a la carta como la de los políticos catalanes.

No quiero ni pensar en la cara de Antonio Muñoz, que hace un rato era alcalde de Sevilla, o de María Jesús Montero, compuesta y sin caseta a dos meses de la Noche del Pescao. O Espadas mete mano en el partido ya o la anécdota de la caseta se quedará en eso, en un disgustillo amargo, comparado con la falta de control y liderazgo de su partido actualmente en Andalucía