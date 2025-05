Andalucía promociona a lo grande su arte sacro en Roma: John Cleese, actor de "La vida de Brian", tiene una "revelación"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, encabezará mañana la delegación andaluza que se desplaza a Roma para asistir a los actos con motivo del Jubileo de las Cofradías, en los que participan las hermandades de 'El Cachorro' de Sevilla y la Esperanza de Málaga.

Moreno acudirá mañana viernes a Roma tras participar esta semana en Bruselas en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CDR), y está previsto que coincida con los consejeros andaluces de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y Turismo, Arturo Bernal, según han informado fuentes del Ejecutivo.

Coincidiendo con este evento, la Junta ha lanzado una nueva campaña de promoción siguiendo la estela de la exitosa "Andalusian Crush". Así lo ha anunciado Juanma Moreno en la red social X, en el que ha escrito: La nueva campaña de Andalucía: The Revelation of the AndalusianCrush. Aquí se vive la pasión, el silencio, la esperanza y la devoción de una forma única. Aquí lo eterno es cotidiano. @JohnCleese ha tenido su revelación. Roma la tendrá mañana".

Las hermandades del Santísimo Cristo de la Expiración 'El Cachorro' y Nuestra Señora del Patrocinio (Sevilla) y del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza (Málaga) participan el próximo sábado en la procesión del Jubileo de las Cofradías.

Tanto el Cristo de la Expiración como la Virgen de la Esperanza reciben desde ayer culto en la Capilla de la Presentación de la Virgen de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, después de que las imágenes llegaran a la capital italiana durante la jornada del martes, según ha señalado la organización a través de la red social X.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya se encuentra en Roma, donde en la jornada de ayer visitó ambas imágenes, y lidera la delegación política de la ciudad junto al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno.

También se encuentran en Roma el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, los obispos auxiliares, Teodoro León y Ramón Valdivia, junto al hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea, quienes participan ya en los actos y los cultos oficiales por el Jubileo de las Cofradías.

Está previsto que el próximo viernes, por la mañana, el arzobispo presida una eucaristía en la Basílica de San Pedro para los peregrinos desplazados para el Jubileo de las Cofradías.

La Diputación de Sevilla se ha querido sumar también a estos actos y ha costeado el desplazamiento de los 180 integrantes de las bandas de música de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras y la Municipal de La Puebla del Río, que acompañarán a las imágenes durante su procesión.

Por su parte, la delegación malagueña que viaja hasta la capital italiana está integrada por representantes del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial malagueña, la Fundación Unicaja y el Obispado de la diócesis de Málaga.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viajará hoy a Roma y ayer se desplazó la delegación institucional del Consistorio integrada por las concejalas de Fiestas y de Cultura y los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular y Vox, que han atendido a la invitación remitida a las cuatro formaciones con representación en el Ayuntamiento.

Por su parte, el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, acudirá a los actos, según informaron a EFE fuentes de este organismo, que han destacado la gran promoción turística internacional que supondrá para Málaga, además del apoyo al mundo cofrade que mueve a tantos malagueños y que genera un impacto económico.

Desde la Fundación Unicaja viajará su propio director general, Sergio Corral, mientras que el obispo de Málaga, Jesús Catalá, no podrá acudir por estar aún convaleciente, tras haber recibido este mismo lunes el alta hospitalaria después de permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al presentar una infección tras una intervención quirúrgica.

En la misa de este viernes en la Cátedra de San Pedro de la Basílica de San Pedro, concelebrada por la Archidiócesis de Sevilla y la Diócesis de Málaga, sí estarán por parte del obispado malagueño, el vicario para el laicado, Manuel Ángel Santiago, y el delegado de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero, indican a EFE desde la institución religiosa.

La procesión comenzará el sábado a las 14:00 horas desde la Piazza Celimontana y contará con un recorrido de unos 3,75 kilómetros, y las imágenes andaluzas estarán acompañadas de otras ocho imágenes religiosas de diversas procedencias