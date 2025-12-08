El Arenal de Córdoba se renueva para favorecer su accesibilidad

La ciudad de Córdoba tiene actualmente el cartel de «obras» repartido prácticamente en los cuatro puntos cardinales: la ronda norte, la base logística en dos de ellos y, en menor medida, el recinto ferial de El Arenal. Precisamente en este último enclave han comenzado a trabajar las máquinas, dando inicio a un nuevo avance en la mejora de la zona, una demanda largamente planteada por la ciudadanía.

El recinto ferial de El Arenal es el espacio donde cada mes de mayo se celebra la Feria en honor a Nuestra Señora de la Salud. Además, acoge eventos de diversa índole como el Córdoba Live, que amplían su utilidad más allá del calendario festivo. A estas actividades temporales se suman otras que perduran durante todo el año. El lugar es un punto de encuentro habitual para muchos cordobeses que se reúnen allí para hacer peroles y barbacoas, y, sin duda, su principal foco de actividad está ligado al estadio de El Arcángel –rebautizado ahora como Bahrein Victorious por razones de patrocinio–, que concentra una parte fundamental del tránsito en la zona.

En este entorno se vienen realizando varias actuaciones destinadas a mejorar el terreno. El Arenal, compuesto en su mayor parte por arena caliza, se convierte prácticamente en un lugar intransitable cada vez que llueve. Para reducir las grandes lagunas que se formaban, la Gerencia Municipal de Urbanismo ejecutó una obra para mejorar la escorrentía de las aguas pluviales, lo que ha mitigado la aparición de tantos charcos, aunque el barrizal continúa siendo un problema evidente.

Ahora, el Ayuntamiento, a través de Urbanismo, ha dado un paso más en la mejora del recinto con la creación de siete caminos de cemento que permitirán salvar la zona de tierra y llegar al estadio sin llenarse de barro. De media, el Córdoba CF congrega entre 16.000 y 17.000 aficionados por partido, que en días de lluvia deben acceder con especial cuidado para evitar las zonas encharcadas y los inevitables charcos del terreno.

Estos siete nuevos caminos se distribuirán de forma estratégica para conectar directamente con el anillo de acerado que rodea el estadio, facilitando la llegada tanto a la zona lateral de tribuna como al fondo principal donde se ubican las oficinas del club. La principal dificultad ha estado en diseñar la actuación sobre un terreno que, durante el mes de mayo, acoge las atracciones de feria, cuyo montaje requiere unas dimensiones y una disposición muy concretas.

El presupuesto para ejecutar esta obra asciende a 162.000 euros, y –siempre que el tiempo y las lluvias lo permitan– se espera que esté finalizada para el mes de marzo. Una vez concluida, Urbanismo prevé continuar con las mejoras en el recinto, especialmente en la zona donde se levantan las casetas durante la feria, con el plan de soterrar la línea eléctrica para modernizar toda la instalación.

De forma simultánea a la creación de estos caminos de acceso al estadio, se está llevando a cabo la plantación de 174 árboles en las calles Guadalquivir y El Potro, vías tradicionales durante la feria y utilizadas como aparcamiento durante la temporada futbolística. Miguel Ángel Torrico, edil responsable del área, explicó durante la presentación que «la colocación de estos árboles supone una mejora para los días de feria, ya que ofrecerán más sombra, harán estas calles mucho más agradables y contribuirán a mejorar la temperatura».

En cuanto a los planes a futuro, el soterramiento de la línea eléctrica no es la única actuación pendiente. La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene también previsto acometer el cerramiento de la fachada de la zona de Preferencia del estadio, una obra largamente retrasada en una instalación que, no hay que olvidarlo, es de titularidad municipal.

El estadio se inauguró en 1992 y, desde entonces, ha acumulado varias asignaturas pendientes. En la década de los 2000, cuando aún era un recinto prácticamente nuevo, se inició una remodelación que, entre otras decisiones, eliminó la pista de atletismo. Con la documentación prácticamente ultimada, la Gerencia está resolviendo los últimos trámites legales para sacar a concurso el pliego de licitación. «Estamos pendientes de un informe que determine si la obra debe realizarse desde la Gerencia o si debe ser el propio Ayuntamiento, como matriz, quien la impulse», aseguró el responsable de Urbanismo.