Así es el nuevo seguro "senior" de Helvetia destinado a personas mayores de 50 años

En España, más de 10 millones de personas forman parte del colectivo senior, una generación que en los últimos años ha experimentado una gran transformación. Mientras que en el pasado este perfil se asociaba tradicionalmente a personas tranquilas y poco activas, hoy hablamos de mayores de 50 años que tienen ganas de seguir aprendiendo, asumir nuevos retos, descubrir otros lugares y que se preocupan por cuidar de su salud y bienestar.

Esta evolución del colectivo senior ha provocado que sectores como el asegurador tenga que replantear sus estrategias para atender sus necesidades. Porque, con esa edad, ya no sólo buscan un seguro que proteja a sus seres queridos en caso de fallecimiento. Quieren un producto que también los acompañe en su día a día, que le ayuden a prevenir los riesgos y que, al mismo tiempo, les ofrezcan asistencia médica, bienestar y seguridad financiera ante posibles imprevistos. En definitiva, un seguro que se adapte a su estilo de vida actual y que les proporcionen tranquilidad.

Helvetia Seguros, consciente de las necesidades y demandas actuales de este colectivo, acaba de lanzar al mercado un seguro de Vida Riesgo diseñado específicamente para ellos que, además de brindar protección económica a sus familiares en caso de fallecimiento, también les ofrece coberturas y servicios asistenciales de acompañamiento que son fundamentales en esa etapa de la vida. Helvetia Vida Senior también incluye indemnizaciones por accidentes comunes en edades avanzadas, según un baremo específico de Accidentes, por el que el asegurado puede disponer de una ayuda económica por las lesiones sufridas para poder afrontar los gastos médicos que requiera o adaptar su hogar a nuevas necesidades.

Con esta póliza el asegurado tiene acceso a Helvetia Cuidados, una app digital exclusiva desde la que puede acceder a diferentes servicios orientados a su cuidado y bienestar personal, como consultas médicas online, servicios de segunda opinión médica internacional, coordinación de atenciones médicas en el extranjero, descuentos en revisiones médicas y en test genéticos y nutricionales, entre otros.

Además, en caso de accidente, también podrá beneficiarse de un servicio de rehabilitación con fisioterapia a domicilio, que incluye un número determinado de horas gratuitas para facilitar la recuperación del asegurado en su propio hogar. Y si fuera necesario, también de un servicio de determinadas horas de Ayuda a Domicilio, por el que profesionales especializados podrán acudir a su vivienda para ayudarle con tareas básicas de cuidado personal.

Sistema de prevención ante posibles caídas y accidentes

En caso de que el asegurado sea dependiente, la aseguradora le ofrece un "Servicio de Teleasistencia Avanzada" disponible las 24 horas del días, los 365 días del año, con el que dispondrá de un smartwatch con sistema de alarma y monitorización, equipado con tarjeta SIM, GPS y detector de caídas. Así, si tiene una emergencia médica o sufre un accidente en casa, podrá contactar directamente con una central de asistencia operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, simplemente pulsando el botón de ayuda.

Con el lanzamiento de este producto, Helvetia Seguros no sólo atiende una necesidad del mercado, sino que también demuestra su compromiso con el colectivo senior, reconociendo su valor y ayudándole a vivir esta etapa de la vida con la seguridad y la calidad que merece.