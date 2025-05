El Cachorro y la Esperanza en Roma: horario, recorrido y orden de la procesión

La imagen del Cristo de la Expiración 'El Cachorro' de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga, que han sido objeto de veneración en la Basílica del Vaticano estos tres últimos días --constituyendo una estampa histórica, y quién sabe si irrepetible--, recorrerán las calles de Roma este sábado, pasando por algunos de sus icónicos monumentos, como el Coliseo, el Arco de Constantino y el Circo Massimo, con ocasión de la Gran Procesión por el Jubileo de las Cofradías. Una procesión que dejará innumerables imágenes para el recuerdo en los centenares de hermanos y devotos desplazados a la Ciudad Eterna y en quienes la presencien a través de la pequeña pantalla. En este sentido, el Dicasterio para la Evangelización solicitó a Canal Sur Televisión que generase la señal, con lo que el 'pool' se pondrá a disposición de todas las televisiones que lo soliciten.

El Jubileo de las Cofradías alcanzará este sábado el cénit, con cerca de 100.000 fieles, muchos de ellos procedentes de España y América Latina, que no han querido perderse la procesión, y numerosas autoridades políticas, religiosas y civiles, entre las que destaca el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que encabeza las diferentes comitivas con carácter institucional que han partido desde Sevilla y Málaga. Además, se han desplazado hasta Roma la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. En cuanto al cortejo, estará integrado por unas 2.000 personas, entre los 600 cirios que acompañarán a las sagradas imágenes, cuadrillas de costaleros y portadores y bandas de música. El Crucificado trianero irá acompañado por lo sones de la Banda de Música de la Puebla del Río y la Banda de Música de la Oliva de Salteras que se unen de forma especial para esta ocasión --la Diputación sufragará el desplazamiento--, y tras la Esperanza irá la Banda de Música de la propia Archicofradía del Paso y la Esperanza.

El Cachorro y la Esperanza, convertidos en "auténticos embajadores" de Sevilla y Málaga, estarán en torno a seis horas y media en las calles de Roma. Al respecto, las procesiones del Jubileo de las Cofradías comenzarán a las 14,00 horas, en el caso de la primera parte y, aproximadamente, 30 minutos después lo hará la Gran Procesión, que presidirán los citados titulares de las hermandades de Sevilla y Málaga, en un trazado de unos 3,75 kilómetros. El recorrido está conformado por las siguientes vías: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

En total, la comitiva ocupará unos 1.250 metros de extensión, con un tiempo de paso total de una hora y media, de los que 800 serán ocupados por los cortejos de las dos hermandades andaluzas, que tendrá un tiempo de paso de una hora.

El inicio del cortejo lo marcará la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal), que regresará a la piazza Celimontana hacia las 20,30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las 22,00 horas. En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini.

En la primera procesión formará parte la Hermandad del Santísimo Sacramento Mafra, de Portugal, que con su Cruz Patriarcal abrirá el cortejo con Crucifijo del siglo XVIII; le seguirá la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros Ciudad del Vaticano, con un cuadro de Santa Ana con la Virgen (Arturo Viligiardi, 1927); y la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, de León, que posee una talla del siglo XVII.

A continuación, estará representado el Priorato Ligur de Cofradías Génova (Italia) con dos crucifijos portados de forma vertical (siglo XVIII) y la Archicofradía de La Sanch Perpignan (Francia), con el crucifijo 'Le Devot Christ' (siglos XIII-XIV); y la Cofradía de Maria Addolorata Enna (Italia), mediante la Virgen de los Dolores (Luigi Felice, siglo XVIII).

En lo que a la Gran Procesión se refiere, formarán parte de la misma las dos hermandades andaluzas ya citadas: la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria, con el Cristo de la Expiración, obra cumbre de Francisco Antonio Ruiz Gijón (1684), y la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga, con su titular mariana, del siglo XVII.