Abortado un alijo de 410 kilos de cocaína que iba a ser desembarcado en Barbate

La Guardia Civil de Cádiz ha evitado la introducción de un alijo de cocaína que pretendía ser introducido por la costa de Barbate, deteniendo a dos personas e interceptando 17 fardos con un peso aproximado 410 kilos de esta droga.

La intervención se realizó alrededor de las 05,50 horas del pasado 26 de noviembre cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la zona de costa entre las playas de la zona del Palmar y Barbate, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se solicitaron apoyos de unidades de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera para acordonar la zona donde se preveía que pudiera ser el posible desembarco. En el dispositivo policial también participaron la EDOA de Cádiz y la UCO.

Un seguimiento controlado por parte de los agentes dio como resultado la interceptación de 17 fardos de cocaína, la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, así como la incautación un arma larga con dos cargadores municionados listo para su uso, tres quads, teléfonos móviles y walkie talkie.

Los detenidos y todo lo incautado fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para la confección de las oportunas diligencias. La operación continúa abierta.