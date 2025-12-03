Quince detenidos, dos toneladas de marihuana y siete armas intervenidas en Almería

Los registros simultáneos realizados durante la jornada de este martes por los agentes de la Policía Nacional en varios barrios de Almería así como Roquetas de Mar y en Gérgal se han saldado con la detención de 15 personas, más de dos toneladas de marihuana intervenidas y siete armas incautadas, entre otros efectos.

La Comisaría ha valorado en una nota este "nuevo golpe demoledor" al cultivo y tráfico de cannabis por parte de una "red armada" que ha sido desmantelada a través de la macrooperación 'Socorro', la cual se mantiene abierta, ejecutada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería.

La "violenta" organización también estaría dedicada al tráfico de armas conforme a las pesquisas policiales llevadas a cabo bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, ante el que se dará cuenta de las diligencias practicadas.

El dispositivo, que conllevó además la neutralización de 250 enganches irregulares a la red eléctrica en Almería y Gérgal por parte de los técnicos de Endesa, se efectúo de forma simultánea en los barrios de El Puche, Pescadería y La Chanca, en el entorno de la Alcazaba.

Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que en los más de 30 registros realizados, los técnicos que acompañaron a los agentes neutralizaron enganches en calles como Blas de Lezo, Puntal o Valdivia así como en las vías Encuentro, Reducto o San Joaquín, entre otras como Chamberi, Plátano o Fandanguillos.

En una docena de los registros realizados se localizaron plantaciones de marihuana. También se desmantelaron "puntos estratégicos" empleados por la organización para almacenar, cultivar, procesar y distribuir la droga en Roquetas de Mar y Gérgal.

Como resultado de la actuación policial, los agentes intervinieron 2.000 kilogramos de sustancias en proceso de transformación, 15 kilogramos de cogollos de marihuana, varias tabletas de hachís y 25.000 euros en efectivo, presuntamente vinculados al trafico ilícito, así como diversos vehículos.

En los inmuebles también se localizaron envasadoras al vacío, útiles de cultivo, herramientas especializadas destinados a la preparación y venta de droga.

En el ámbito armamentístico, la operación permitió incautar siete armas de fuego, lo que a juicio de los investigadores evidencia "la elevada peligrosidad del grupo desarticulado y su capacidad para emplear la violencia en defensa de su actividad criminal".

La operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos. Los detenidos hasta el momento pasarán a disposición judicial, junto con las diligencias, en las próximas horas.