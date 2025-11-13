"Kamikaze" en Cádiz: conduce borracho en sentido contrario por una autovía durante 31 kilómetros

La Guardia Civil ha detenido a un conductor tras circular durante 31 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-4 a la altura de Puerto Real (Cádiz), lo que puso en riesgo la vida de otros usuarios, y además dio positivo en la prueba de alcohol.

Según un comunicado de la Guardia Civil, los hechos se produjeron en la madrugada del 30 de octubre, cuando la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz recibió llamadas de varios usuarios alertando de la presencia de un turismo circulando en dirección Sevilla por los carriles de sentido contrario, a la altura del kilómetro 666 de la A-4.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil detuvo al conductor por dos supuestos delitos contra la Seguridad Vial, recogidos en los artículos 380 y 379 del Código Penal, por conducir con temeridad manifiesta y bajo la influencia del alcohol, castigados con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir entre uno y seis años.

Tras la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, el caso fue entregado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Puerto Real (Cádiz) para su tramitación judicial.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de respetar las normas de tráfico y ha señalado que cualquier usuario que presencie una situación similar debe alertar de inmediato a las autoridades.