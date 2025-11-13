Intervenida una tonelada y media de cocaína en Almería en una operación con 12 detenidos

Una operación llevada cabo en varios municipios de Almería se ha saldado con la incautación de 1.500 kilos de cocaína y la detención de 12 miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, ha informado este jueves el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

En la operación, practicada por la Guardia Civil en los municipios Pechín, Roquetas, La Mojonera, Vícar y El Ejido, entre otros, los agentes han intervenido también 764 plantas de marihuana, un arma corta y cinco vehículos en las entradas y registros llevados a cabo.

Se trata, según ha señalado el delegado a preguntas de los periodistas en Granada, de una incautación "histórica" en la provincia de Almería, dada la elevada cuantía de cocaína intervenida.

De la investigación se encarga el Juzgado de Instrucción 2 de Berja (Almería), según fuentes de la investigación.