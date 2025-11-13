Sotogrande, una de las zonas más afectadas por la presencia de cerdos asilvestrados

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que va a solicitar una reunión con la Delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta para tratar sobre la adopción de medidas destinadas al control de la llegada de cerdos asilvestrados a zonas urbanas. En este sentido, ha señalado que las barriadas de la zona norte del municipio son las más afectadas por la aparición de esta plaga.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, los tenientes de alcalde de las delegaciones de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Serván y María del Mar Collado, han mantenido una reunión con representantes de sociedades de caza del municipio, con el objetivo de adoptar medidas que ayuden al control de la población de cerdos asilvestrados que en los últimos meses están irrumpiendo en zonas urbanas del municipio.

Entre las medidas que se estudian y, que están recogidas en el decreto de la Junta de Andalucía relativo a la "emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados, en la Comunidad Autónoma de Andalucía", se recoge la posibilidad de colocar capturaderos en los diversos cotos de caza que ayuden a controlar y disminuir la población de cerdos asilvestrados y, de este modo, evitar su paso de los cotos a zonas urbanas.

Torreguadiaro, San Enrique y Sotogrande son las zonas del municipio más afectadas por la llegada de estos cerdos asilvestrados que causan destrozos y alarma entre la población, según ha apuntado el Ayuntamiento sanroqueño.

Además, al término de la reunión se ha acordado solicitar una reunión con la delegación provincial de Medio Ambiente para continuar con la adopción de medidas destinadas al control de esta plaga de cerdos asilvestrados y evitar los daños que puedan causar.