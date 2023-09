El cantante Manu Tenorio carga contra los pactos de Sánchez con Puigdemont

La política de pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán está levantando ampollas en buena parte de la sociedad española. Desde Bruselas, el ex president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, enumeró cuatro condiciones para sentarse a hablar con los socialistas y comenzar las negociaciones para hacer de nuevo presidente del Gobierno a Sánchez. Entre ellas, una ley de Amnistía para los condenados del "procés", el reconocimiento del "conflicto político" en Cataluña, la creación de un "mecanismo de verificación" y, finalmente, aceptar el derecho internacional como límite de las conversaciones.

Una de las caras conocidas que ha levantado la voz contra una posible negociación con Puigdemont es el ex triunfito Manu Tenorio. Tenorio participó en la primera edición del concurso de música, Operación Triunfo. Un concurso de música donde quedó en quinto lugar y donde compartió protagonismo con David Bisbal, Bustamante, Rosa, Chenoa o la catalana Gisela Lladó.

A través de su red social, el ex trunfito ha cargado con la actitud del Ejecutivo. "No suelo hablar de política", ha comenzado su tuit Manu Tenorio, para después criticar la "indecencia" del Gobierno de Pedro Sánchez por estar "a los pies de los caballos de Puigdemont".

El expresident Carles Puigdemont, que continúa fugado de la Justicia española, no renuncia al referéndum. De hecho, en su conferencia en Bruselas, reclamó al Gobierno tanto la amnistía como reivindicaciones históricas del nacionalismo en materia económica y social (déficit fiscal, Rodalies...), pero advirtió que "nadie se engañe" porque no van a resolver "el problema de fondo": "Lo determinante es el reconocimiento nacional y su derecho de autodeterminación", ha dicho Puigdemont, tras advertir de que si hay acuerdo con el PSOE, debe ser "un acuerdo histórico". Es más, se ha remontado al 1714 y ha asegurado que debe ser un "compromiso histórico" que ningún régimen ni Gobierno español han sido capaces de hacer desde entonces. Si bien, también es cierto que el referéndum no parece una condición previa para la investidura como sí lo parece la amnistía, lo que obligaría a tramitarla y aprobarla en los tres próximos meses en el Congreso antes de que se agote el plazo para evitar una repetición electoral.

e esta manera, sin concretarlo explícitamente, Puigdemont ha dado entender que el terreno negociador tiene dos fases: en primer lugar, para la investidura, se deben de dar cuatro condiciones previas que ha desgranado; y, luego ya, a lo largo de la legislatura, se debe negociar el referéndum.

"Solo un referéndum acordado podría sustituir el mandato político del 1-O. No existen impedimentos constitucionales para celebrar este referéndum", ha subrayado Puigdemont, insistiendo en la petición del referéndum. En este sentido, el expresident ha exigido el referéndum, aunque tampoco ha quedado claro si es una condición imprescindible para la investidura o se debe negociar durante la legislatura. Lo que sí ha enfatizado, con ánimo de encarecer el apoyo y meter más presión al PSOE, es que ahora mismo la distancia que hay es enorme y ha advertido de que están preparados para ir a elecciones. "O elecciones o pacto con nosotros", ha avisado en varias ocasiones.