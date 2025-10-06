Chubascos ocasionales y levante en estas zonas de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes cielos poco nubosos en la vertiente atlántica, que serán muy nubosos en la vertiente mediterránea, con chubascos ocasionales, más probables en la provincia de Almería, litoral malagueño y el Estrecho, y levante fuerte en el Estrecho. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio occidental, se mantendrán sin cambios en el resto y las máximas subirán en el litoral atlántico y bajarán en las demás zonas, de forma localmente notable en la vertiente mediterránea.

Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y provincia de Cádiz, y de levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados, sin descartar lloviznas ocasionales de madrugada en el área del Estrecho, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, máximas sin cambios en el tercio occidental y en ascenso en el resto, y vientos flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y Cádiz, y levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada, disminuyendo a moderado por la tarde.