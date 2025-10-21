Más de cien guardias civiles desarrollan una operación contra el tráfico de drogas en Rute

La Guardia Civil desarrolla desde primeras horas de este martes con más de cien agentes una operación contra el tráfico de drogas centrada en la barriada El Pino del municipio cordobés de Rute.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se prevén varias detenciones, así como el registro de distintos inmuebles.

Para las labores se han desplegado más de cien agentes de la Benemérita, con el apoyo de un helicóptero y unidades caninas, junto a efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, entre otras patrullas.

Dicha operación se une a las llevadas a cabo contra el narcotráfico a principios de este mes en Peñarroya-Pueblonuevo, con tres detenidos y otros tantos registros, y en Bujalance, con nueve detenidos y cuatro registros domiciliarios en los barrios de Ronda Sur y Santiago, así como el día 30 de septiembre en Baena, con seis detenidos y siete registros en el barrio de San Pedro, y el día 17 de septiembre en Palma del Río, con cinco detenidos y tres registros.