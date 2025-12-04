Cortada la A-92M en Antequera en sentido Granada por el accidente de un camión

El vuelco de un camión mantiene cortada desde primera hora de este jueves 4 de diciembre el tráfico de la autovía A-92M, que une el Alto de las Pedrizas con el límite de la provincia de Granada, a la altura de la localidad malagueña de Antequera.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el siniestro se ha registrado poco después de las 05.00 horas cuando el camión accidentado ha quedado atravesado en la calzada tras volcar, lo que ha obligado a cortar el tráfico en los dos carriles en dirección Granada.

El corte afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 0 a 23 de la A-92M y el tráfico se ha desviado a través de la A-45.