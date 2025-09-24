La cuota del gimnasio será deducible en Andalucía hasta 100 euros

La séptima bajada fiscal que prepara el Gobierno andaluz incluirá deducciones a los andaluces que paguen una cuota por ir al gimnasio y centros deportivos. La medida beneficiaría a unos 785.000 andaluces y se aplicará vía deducción en la declaración de la renta del año que viene relativa al ejercicio 2025 con un límite de 100 euros por contribuyente. No incluirá la compra de ropa deportiva y no tendrá limitación de renta.

Como anunció el presidente de la junta de Andalucía, Juanma Moreno, la nueva rebaja impositiva se aplicará en el Presupuesto de Andalucía para el año 2026 e incluirá, por ejemplo, una deducción del 30 por ciento en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones al año, que se traducirá, en la práctica, en más "capacidad de ahorro" para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía.

En caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida, su dueño podrá acogerse a la deducción durante tres años. En determinados casos, el periodo de tiempo será incluso mayor.

En su conjunto, el impacto de las siete bajadas de impuestos asciende ya a 1.000 millones por año, según el presidente, quien ha indicado que "queremos ponérselo fácil a los andaluces con menos impuestos": "Nos ha ido bien por ese camino, y por él estamos decididos a seguir avanzando".

Según la Junta, tras las sucesivas bajadas de impuestos que ha impulsado desde 2019, Andalucía se ha asentado como la segunda comunidad autónoma de régimen común en la que los ciudadanos pagan menos impuestos de toda España.

Estas reformas fiscales han propiciado, junto con otras medidas como la simplificación administrativa, que en Andalucía se haya registrado un aumento del número de contribuyentes por IRPF, que ha crecido un 22% desde 2018, así como de la recaudación, que ha crecido un 50% más.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado también que el próximo Gobierno andaluz se celebrará en las Atarazanas de Sevilla.