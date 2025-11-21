Detenido en Málaga por agredir a su pareja, a la que dio un mordisco en un pómulo

Un hombre de 37 años ha sido detenido por la Policía Local de Málaga por un presunto delito de violencia de género, después de que supuestamente agrediera a su pareja y le diera un mordisco en un pómulo. La sala del 092 recibió un aviso sobre una fuerte discusión y golpes en el interior de una autocaravana estacionada en la zona del aparcamiento exterior del estadio La Rosaleda, ha informado este viernes la Policía Local en un comunicado.

Una dotación policial se dirigió al lugar y, al aproximarse al vehículo, comprobó que se estaba produciendo una discusión y que en el interior de la autocaravana todo estaba revuelto. Al entrevistarse de forma separada con la víctima, una mujer de 27 años, esta manifestó a los agentes que, durante la disputa con su pareja, el hombre le había propinado varios manotazos en la cara y un mordisco en un pómulo.

La mujer también reconoció que este suceso no era el primer episodio de violencia física que se había producido, por lo que el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias de la Policía Nacional.