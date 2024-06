Espadas se mantiene: aún es pronto para dejarlo caer

Cuando Susana Díaz perdió el Gobierno andaluz pese a ganar las elecciones en 2018, la expresidenta reclamó su derecho a mantenerse en la oposición en Andalucía como había hecho Guillermo Fernández Vara en Extremadura en 2011 –había perdido las elecciones ante José Antonio Monago y se quedó en la oposición hasta reconquistar el poder en 2015 para volver a perderlo en 2023–.

En esa época, el PSOE Federal, con Pedro Sánchez acumulando cada vez más poder, no tenía prisa por precipitar los acontecimientos y no fue hasta junio de 2021 cuando, vía primarias y con el apoyo del partido a nivel nacional, Juan Espadas derrotó a Díaz y se hizo con la secretaría general del PSOE-A.

Los tiempos en política son importantes y ahora no es el momento de abrir el PSOE-A en un nuevo proceso cuando las elecciones autonómicas no serán hasta 2026. Antes hay que enderezar, si se puede, la legislatura en el Gobierno de España y aclarar si habrá o no que convocar elecciones generales, más aún cuando el panorama político en Cataluña no está claro.

Todos esos condicionantes, más que el apoyo a su proyecto, hacen que Juan Espadas se mantenga en el poder y mantenga oficialmente el respaldo orgánico, tal y como se evidenció ayer al término de la reunión entre el secretario general y los secretarios provinciales de Almería, Juan Antonio Lorenzo; Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix; Córdoba, Rafi Crespín; Granada, Pepe Entrena; Huelva, María Eugenia Limón; Jaén, Paco Reyes; Málaga, Dani Pérez, y Sevilla, Javier Fernández, han analizado los datos de cada una de las provincias.

Al término de la misma, los siete hombres y solo dos mujeres participantes en la misma, emitieron un comunicado para justificar su decisión. El texto defiende los resultados obtenidos en las elecciones europeas de los socialistas en Andalucía porque «a pesar del bajo nivel de participación de estas elecciones, el porcentaje de voto obtenido para nuestra organización sobre el total es del 32,2%, dos puntos por encima de la media nacional de voto al PSOE, lo que supone casi 18% del total, con 935.603 votos».

Entre los argumentos esgrimidos, apuntaban que «el contexto nacional ha sido difícil por cuanto el PSOE sólo ha ganado en tres comunidades: Cataluña, Navarra y Canarias, con porcentajes inferiores al nuestro».

Además, tal y como hizo Espadas mostrando un mapa de la supuesta fortaleza del PSOE en Andalucía, el comunicado defiende que han sido «el partido más votado en el 54% de los municipios de Andalucía».

En cuanto a los críticos, los remiten a «los órganos del partido y cuando corresponda en los respectivos congresos».

El resto del análisis de los máximos dirigentes del PSOE en Andalucía consiste en criticar al PP porque «no podemos dejar de constatar que sus dirigentes llevan meses generando un ambiente político irrespirable de confrontación con el Gobierno de España y, en particular, deshumanizando la figura de su presidente, Pedro Sánchez, con un hostigamiento perpetuo alimentando, además, de forma continua, informaciones falsas, bulos o el permanente mantra del maltrato a Andalucía, carente de fundamento alguno».

La resolución argumenta que «la recuperación de voto socialista desde las elecciones autonómicas de 2022, junto con la caída de voto del PP, hace que la distancia en estos momentos entre los dos partidos haya pasado de estar entre el 43% del PP y 24% del PSOE de 2022, al 37% del PP y 32% del PSOE en estas pasadas elecciones».

Por último, y fiel a la estrategia nacional, culpa al PP del crecimiento de la «ultraderecha». Los argumentos del PSOE de Pedro Sánchez se mantienen en Andalucía vía Juan Espadas.