Muere un hombre en Cádiz tras caerle una piedra mientras pescaba

Un hombre ha fallecido este sábado en Cádiz al caerle encima una piedra mientras pescaba en la zona del espigón, en las inmediaciones del Puente de la Constitución 1812 de la capital gaditana. Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió a las 14:15 horas, cuando un testigo alertó de que la víctima había resultado alcanzada por la piedra en la Glorieta de Donantes de Sangre, en la intersección con la avenida de la Bahía.

Por el momento no ha trascendido la edad del fallecido y la Policía Judicial se ha desplazado al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cadáver.