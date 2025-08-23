La Guardia Civil vuelve a incautar armas de guerra a narcotraficantes

La Guardia Civil ha vuelto a incautar armas de guerra en una nueva operación contra el narcotráfico en la Flecha del Rompido (Huelva, Andalucía) que ha terminado con tres detenidos. No se ha podido, en cambio, intervenir ningún alijo de sustancias estupefacientes.

Tal y como evidencian las imágenes a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, el armamento capturado fue abandonado por los narcotraficantes, tras huir del lugar al percatarse de la presencia policial. Las dejaron cargadas y municionadas en la zona de la antigua Almadraba.

Un quad que abandonaron, tras huir, los narcotraficantes LR LR

Por ello, los agentes vuelven a reclamar que, para poder hacer frente a estos grupos criminales, necesitan contar, ellos también, con armas largas. Asimismo, piden más medios acuáticos para no tener que volver tener contar únicamente con una moto de agua y un helicóptero que llegó al mediodía, cuando la operación comenzó en la mañana de este sábado.

Este verano en la zona de Huelva se han intervenido varios miles de kilos de cocaína. A principios de este agosto, por ejemplo, la Benemérita logró detectar más de 1.140 kilos de esta droga que estaban ocultos en un doble fondo de un pesquero. Sus cuatro tripulantes acabaron siendo detenidos.