Espadas se reivindica en terreno de su posible rival: "Los deberes están bien hechos"

Espadas convocó el Comité Director en territorio hostil, como gesto a la federación que, con Sevilla, en vista del escaso poder institucional que mantienen los socialistas en la comunidad, serán claves en el proceso orgánico. El secretario general del PSOE-A justificó la medida en que es la tierra de su secretario de organización, Jacinto Viedma, y en la próxima recuperación de la Alcaldía de Jaén por parte de Julio Millán, aunque esto no lo sabía Espadas cuando convocó y, prácticamente, como ha reconocido, durante el proceso de pacto con Jaén Merece Más, en el que sí ha intervenido Ferraz y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Jaén, en resumen, es la cuna del que dicen que es el señalado por Ferraz para suceder a Espadas, el diputado de Bedmar Juanfran Serrano, a quien Julio Millán citó expresamente tras las negociaciones. En un cónclave con ambiente enrarecido y caras tirando a largas, Espadas se reivindicó: "Claro que hemos hecho nuestro trabajo".

Jaén acogió este viernes la reunión del Comité Director del PSOE andaluz en el que se debe trazar la hoja de ruta previa al 15º Congreso Regional, previsto los días 22 y 23 de febrero en Armilla (Granada), y también el calendario de posibles elecciones primarias para elegir al líder del partido en Andalucía, recogió Efe. Si finalmente hay primarias -de momento sólo ha dicho públicamente que se presentará Espadas y el "outsider" Luis Ángel Hierro debería reunir los avales suficientes- está previsto que las precandidaturas se presenten del 7 al 10 de enero y las votaciones serían el 1 de febrero.

Julio Millán tomó la palabra para reivindicar que "el PSOE ganó las elecciones, que no mienta el señor Moreno Bonilla. El PSOE ha tenido la facultad de acordar, lo que ni la Junta ni el PP de Jaén han sabido afrontar con un gobierno que llegó también tras una negociación pero no cumpliendo la Junta con la palabra dada". Millán habló de "la recuperación de Jaén como acicate".

"Los astros se alinean y el trabajo da sus frutos", arrancó Espadas felicitando a "su amigo" Julio Millán. "Los jiennenses tienen el derecho a tener en la Alcaldía a quien votaron y un alcalde como se merecen. Vas a ser el primero y luego serán las siete alcaldías. El mascarón de proa, y te seguimos", dijo Espadas antes de dar las gracias por la organización al presidente de la Diputación jiennense Paco Reyes. "El secretario de Organización se merecía torear en su plaza", señaló.

Espadas aludió a la celebración del Congreso regional antes del Día de Andalucía "para decirle claro a los andaluces que aquí está la alternativa de gobierno que necesita esta tierra". También pidió "que terminen las cacerías políticas y de otra índole que se están produciendo en nuestro país". Después entró de lleno -aunque dijo otra vez que sería "breve" sin serlo- al "análisis de la coyuntura política y de organización" después de "30 meses en los que el PSOE lleva trabajando para construir la alternativa de gobierno para Andalucía".

Espadas analizó "la mayoría de rodillo parlamentario" del PP, "una mayoría que veta comisiones de investigación, un rodillo que en 30 meses no ha sido capaz de defender con argumentos sólidos lo que ocurre en Andalucía. Ganarán las votaciones pero los debates los ganamos otros", dijo.

El secretario general de los socialistas andaluces mencionó el "récord histórico en los presupuestos que coincide con el peor gestor posible de inversiones y servicios públicos en Andalucía. Es cuestión de prioridades, de capacidad de gestión. Siempre encontramos a un buen comercial pero un producto de segunda, caducado o que es un engaño", criticó. Espadas aludió a "un presupuesto con las mayores transferencias de la historia de España que coincide con la mayor capacidad de confrontación y deslealtad". "Hemos perdido 110 puntos de convergencia" con "el Gobierno de Andalucía más antimunicipalista de la historia".

De vuelta a los 30 de meses de travesía por el desierto del PSOE, Espadas se escudó en "la tormenta política y hasta judicial perfecta", en relación al "caso ERE, con, cuando llegó, "una sentencia que condenaba a compañeros con dos votos particulares. "Defendimos la honorabilidad de nuestros compañeros, acatando la sentencia pero defendiendo nuestros argumentos, que el TC puso en su sitio. Aunque a algunos les crujan los dientes, no nos vamos a cansar de que el PSOE es un partido honesto, de gente que siempre ha estado a la altura del servicio público. Cabeza alta, la historia de Andalucía se escribe con decisiones de políticos socialistas", dijo Espadas.

"Estos 30 meses no han estado exentos de una oposición constructiva, útil e incisiva", defendió. "Ya veremos qué vota la gente, no qué dice el Centra de Moreno Bonilla. Todavía no ha llegado la hora de votar. El escenario será aún peor, porque lo que está pasando con la sanidad era la crónica de una muerte anunciada: ir debilitando la sanidad pública para fortalecer la privada. Se han ido más de 2.000 facultativos", resumió.

"Los deberes están tan bien hechos que justo después (de la denuncia del Grupo Socialista por los contratos del SAS) ha salido hasta la consejera de salud. Cayó también Cultura, Educación, Agricultura...", abundó. "Claro que hemos hecho la tarea" y con "situaciones muy complicadas, un parlamento irrespirable, un PP que vende la vía del diálogo, pero crispa, confronta, falta al respeto", continuó Espadas, aludiendo a "una polarización que sólo beneficia a los radicales".

"Si tenemos la tentación de comprar lo que van buscando será un agujero negro muy profundo para el PSOE de Andalucía y de España", dijo Espadas para acabar recordando de nuevo al militante socialista recientemente fallecido Miguel Ángel Seda.