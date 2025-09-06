Extinguido el incendio declarado en Huelva que obligó a desalojar a 32 vecinos

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, han dado por extinguid el incendio declarado a las 13,20 horas de este pasado jueves en el paraje Menajo ubicado en el término municipal de Cartaya (Huelva), que provocó el desalojos de 32 vecinos, aunque estos ya han podido regresar a sus casas. Según ha informado el Plan Infoca en una nota, el fuego ha quedado extinguido sobre las 22,00 horas de este sábado tras los trabajos de remate y liquidación realizados por un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba.

Por su parte, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, indicó a Europa Press, que hubo que desalojar 12 viviendas --32 vecinos en total-- que se encontraban cercanas a la zona del incendio por "prevención", toda vez que algunos vecinos han podido regresar ya, debido a que las rachas de viento han evitado que el fuego se haya acercado finalmente. Este desalojo, ha apuntado, ha sido llevado a cabo por Protección Civil, junto con Policía Local de Cartaya y la Guardia Civil, sin que haya sido necesaria la intervención de la Junta de Andalucía.

De la misma manera, el alcalde ha apuntado que el incendio se ha originado "una quema de pasto", toda vez que ha señalado que aún no ha sido identificada la persona que ha realizado la misma. Desde el Infoca indicaron que se trataba de un lugar de gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, toda vez que ha puntualizado que no se trata del paraje de los pinares.