La falta de «autopistas eléctricas» pone en jaque a las renovables en Andalucía

La Junta denunció recientemente un «nuevo agravio» del Gobierno con Andalucía, relativo a la inversión en infraestructuras de transporte eléctrico. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, alertó de que la comunidad autónoma solo recibirá del Ejecutivo central el 2% de la nueva inversión prevista para este ámbito, es decir, seis millones de euros de los 321 contemplados. Estos equipamientos son fundamentales para el desarrollo de los proyectos de energías renovables, puesto que si no hay conexión con estas «autopistas eléctricas» las plantas no pueden distribuir la energía. En este sentido, no solo la Junta ha dado la voz de alarma. También la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), un sector que actualmente está en jaque por esta escasa inversión estatal y que percibe cómo algunos proyectos se van al traste por la ausencia de equipamientos de transporte.

Así lo asegura a LA RAZÓN Alfonso Vargas, presidente de Claner, quien señala que «donde no hay posibilidad de evacuar energía estamos perdiendo un proyecto fotovoltaico». Todo ello a pesar de que Andalucía «es un foco de atracción no solo de compañías tradicionales o grandes energéticas, sino de fondos internacionales que quieren aterrizar aquí». Los seis millones de euros que asigna el Gobierno a Andalucía corresponden a la modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. «Venimos reclamando una mayor conexión con el centro de la península y denunciamos el gran vacío existente al norte de la provincia de Córdoba», subraya Vargas, quien pone el foco también en las escasas infraestructuras en la parte oriental de Andalucía, imposibilitando la conexión con el Levante. La línea Caparacena-Baza-La Rabinia ha venido a cubrir el déficit que existía en la provincia de Granada, pero queda por cerrar el círculo con Almería. Por ello, Claner ha reclamado de cara a la nueva planificación 2025-2030 que se aborden nuevas infraestructuras de transporte eléctrico al norte de Granada y Almería, para conectar precisamente con el Levante.

El mapa del transporte eléctrico andaluz muestra mallas más tupidas. Por ejemplo, la provincia de Sevilla, donde se están desarrollando numerosos proyectos fotovoltaicos. En Carmona, Endesa –a través de su filial renovable Enel Green Power España– trabaja en la puesta en marcha de Dulcinea, una instalación que será capaz de producir el equivalente al consumo energético anual de 50.000 familias. También es un enclave destacado la provincia de Cádiz, con Jerez como punta de lanza, que también está albergando numerosas inversiones en renovables. «Estas plantas están ahí porque hay nudos de evacuación», apunta Vargas, además de señalar la necesidad de acometer este tipo de infraestructuras en la franja pirítica de Huelva para dar servicio al sector minero. «El sector de las renovables también se beneficiará de esas inversiones».

En Andalucía se tramita actualmente la cuarta parte de los proyectos de energía renovable de toda España. «No es una cuestión de kilómetros de línea por habitante ni de inversión en función de la población. Se están fabricando miles de megavatios y es necesario que haya infraestructuras, más otros proyectos que están a la espera porque los promotores no tienen nudos para conectarse». Tal y como apunta el presidente de Claner, si no hay una buena infraestructura de transporte eléctrico la red se congestiona y no es capaz de absorber toda la energía que se genera. Entonces, «Red Eléctrica se ve obligada a parar determinadas plantas, algo que está ocurriendo ya con demasiada frecuencia».

Con todo, las perspectivas del sector son optimistas. El año pasado las renovables generaron 1.000 megavatios más y en estos momentos la cifra alcanza casi los 12.000. El objetivo de la Junta es liderar el ranking de regiones españolas en producción de renovables al final de esta legislatura y que el 75% de la generación proceda de energías limpias, acariciando la autosuficiencia eléctrica. Sin embargo, Claner asegura que existe incertidumbre de cara al próximo año y al siguiente por la denominada Ley Ómnibus. «Una de las medidas que contemplaba era dar una prórroga a la instalación de proyectos que ya tenían conexión», señala Vargas, por lo que las dudas de los empresarios se extienden en cuanto a la modulación de sus inversiones.

La burocracia, siempre lenta, va en una doble dirección en Andalucía. El sector, de un lado, aplaude la agilidad de la Junta en este ámbito. «Está cumpliendo los hitos que se ha marcado». Sin embargo, los promotores están encontrando escollos en los ayuntamientos. En concreto, Claner subraya las dificultades en la aplicación de la LISTA. «No todos están interpretando correctamente la norma», por lo que insta a dar instrucciones precisas a los consistorios para ganar en agilidad.