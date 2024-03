El Gobierno margina a la construcción andaluza

Aunque el Gobierno central es la administración que más invierte en obra pública en Andalucía, por delante de los ayuntamientos y la Junta, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) expresó ayer su «frustración» por las escasas adjudicaciones del Ejecutivo a constructoras de la comunidad autónoma, una participación que tildó de «ridícula». «Es algo inaudito. El Gobierno no cuenta con las empresas locales y prioriza otras que no están aquí», señaló el gerente de Ceacop, Arturo Coloma. De hecho, según el informe de esta patronal relativo a 2023, el Gobierno apenas otorgó el 23% de sus adjudicaciones en Andalucía a compañías de la comunidad, mientras que en la rama de la consultoría el porcentaje alcanzó el 34%. Por el contrario, los ayuntamientos y diputaciones confiaron en las firmas regionales en más del 70% de sus obras y la propia Junta lo hizo en un 66%.

«Parece que estamos abocados a trabajar con la Junta y los ayuntamientos y no con el Estado», remarcó el presidente de Ceacop, Carlos López, además de señalar que «cuando las decisiones se toman en Madrid se tiene en cuenta a las empresas que cotizan en el Ibex». Mientras que en Andalucía hay un exiguo nivel de adjudicación a empresas locales, en otras comunidades como Cataluña y País Vasco el porcentaje es del 60%, apuntó López, reconociendo que la patronal andaluza de la construcción ha «tocado todas las puertas» para alertar de este problema, por ejemplo a nivel de la Delegación del Gobierno, sin que se haya obtenido un resultado satisfactorio.

En la misma línea se expresó Coloma, criticando que el sector andaluz «está a la mitad de lo que se entiende por una economía de primer nivel». «El dinero se está yendo a otras comunidades», lamentó. En 2023 las constructoras andaluzas acapararon el 52% de la inversión total –Estado, Junta y ayuntamientos–, tres puntos porcentuales menos que el ejercicio anterior y muy lejos del 75% que reclama esta patronal.

Coloma apuntó que el Gobierno está centrando su inversión en Almería, fundamentalmente en las obras del AVE, y en Cádiz, concretamente en el nudo de comunicaciones de San Fernando y en algunas actuaciones puntuales en los puertos de Cádiz y Algeciras. «La participación andaluza es prácticamente irrelevante, solamente acompañando a las grandes empresas», criticó.

En términos globales, la inversión en obra pública en Andalucía en 2023 volvió a crecer por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo muy inferior al del ejercicio anterior. El volumen económico del conjunto de las administraciones repuntó hasta los 3.548 millones de euros, un 3,3% más respecto a 2022, cuando la subida registrada fue del 23%, según el informe anual de Ceacop.

El Gobierno central es el organismo más inversor con 1.350 millones de euros, el 38% del total. Los ayuntamientos invirtieron 1.012 millones y la Junta 968. El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (137 millones) y las universidades (33 millones). Según López, «todavía estamos muy lejos de los 4.300 millones que se invirtieron de media en los años previos a la gran crisis, entre 2006 y 2009».

Poniendo la lupa sobre las inversiones en las ocho provincias andaluzas, el ranking lo encabeza Cádiz con 777,6 millones de euros. Le siguen Málaga con 512 y Sevilla con 492. Luego se sitúan Granada con 477, Almería con 422, Huelva con 298, Córdoba con 296 y Jaén con 175. En términos interanuales solo tres provincias mejoran sus cifras respecto a 2022, situándose también Cádiz a la cabeza al crecer un 80%. Granada repunta un 50% y Huelva un 31%. Por el contrario, los números empeoraron en Jaén y Málaga, con un desplome en ambos casos del 22% en lo que se refiere a inversión recibida. Por su parte, Sevilla retrocedió un 17%, Córdoba un 16% y Almería un 12%.

Ceacop destacó igualmente el esfuerzo inversor de la Junta, sobre todo en las provincias de Granada, Málaga y Sevilla. Los trabajos de las líneas del metro han redoblado las adjudicaciones de obra pública, aunque la patronal de la construcción insta a formalizar financiación extraordinaria para estos proyectos, ya sea a través de convenios con el Gobierno central o con fondos europeos, para que estas obras no se eternicen y se ejecuten conforme a los plazos.

Coloma puso el acento en la disminución de la inversión de la Consejería de Agricultura, que ha pasado de los 420 millones a los 180. Por contra, destaca el aumento del 40% de la Consejería de Fomento, seguida de la Consejería de Salud. En este punto, el gerente de Ceacop apuntó que este departamento tendrá un peso importante en los próximos años por la construcción de proyectos importantes como el tercer hospital de Málaga. «Se trata de actuaciones especializadas y reclamamos que las condiciones de los contratos sean las adecuadas». Los ayuntamientos son el principal agente inversor para las empresas andaluzas, aunque la patronal pide más efectividad en los mecanismos de revisión de precios.

Junto a ello, Ceacop reclama una inversión de 400 millones de euros a todas las administraciones en actuaciones para la conservación de carreteras, una asignatura pendiente y un factor primordial para reducir la alta siniestralidad.

La construcción ante el abismo: «No tenemos cantera»

La falta de mano de obra cualificada es un problema que viene padeciendo el sector de la construcción desde hace tiempo. Según Carlos López, presidente de Ceacop, desde la crisis de 2009 se ha producido una disminución del empleo en el sector del 80%. «No tenemos cantera de la que tirar», reconoce López, en alusión al escaso interés de los jóvenes por engrosar un sector que, no obstante, «tiene buenas condiciones laborales y buenos convenios provinciales». «La figura del aprendiz está desapareciendo», remarcó, un problema al que se enfrentan cada vez más constructoras, condicionando los proyectos a futuro y la viabilidad de las propias empresas.

Ceacop subraya que hay buenos profesionales de la arquitectura y de la ingeniería, bien formados en las universidades andaluzas. Sin embargo, «hay un problema de base». Una cuestión que, en parte, «se resolverá a través de la inmigración». Faltan fontaneros, carpinteros metálicos, electricistas y albañiles, pero también maquinistas encargados de asfaltar las carreteras. «Hay fondos europeos pero no mano de obra para llevarlos a cabo», sostiene López, quien afirma que «ponemos ofertas de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la gente no se apunta». Incluso las plazas que se ofertan en los ciclos formativos de fontanería o electricidad no se cubren.

Esta situación contrasta con la elevada tasa de paro juvenil en la comunidad autónoma. Según los datos de febrero, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 3.042 parados más que a cierre del mes anterior, mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 12.925 desempleados.

Sin embargo, el sector está en pleno auge. Según un reciente estudio, la construcción creció en 2022 en Andalucía con 7.000 millones de inversión. En concreto, se registraron un total de 6.981 millones de euros en inversión –un 3,4 por ciento más que en 2021– para ejecutar 8 798 obras.