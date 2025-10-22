Detenida por usar la tarjeta de crédito de la anciana a la que ayudaba en el hogar

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una joven de 22 años como presunta autora de un delito de hurto y estafa continuada a una mujer de 85 años a la que ayudaba en el hogar, la cual manifestó haber sido víctima de cargos en su tarjeta de crédito que no había realizado así como de la desaparición de objetos de valor en su domicilio.

Tras la investigación y la verificación de los movimientos bancarios a los que hacía referencia la denunciante, las pesquisas pudieron determinar que la responsable de tales cargos sería esta mujer "que acudió durante un mes a casa de la víctima a realizar labores domésticas", según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles.

La empleada le habría sustraído a la mujer mayor dinero y joyas que tenía guardadas convenientemente en la vivienda, y se habría apropiado del número PIN de su tarjeta bancaria cuando su propietaria lo introducía para "hacer pagos, realizando la autora varias extracciones de dinero de la cuenta de la víctima". En concreto 3.000 euros en tres operaciones diferentes.

Los agentes han podido recuperar las joyas sustraídas y presunta la autora de los delitos ha sido puesta en libertad tras su detención con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello. La víctima manifestó a los agentes que durante unas semanas "comenzó a echar de menos objetos de valor de su casa, además de observar en su cuenta corriente tres retiros de efectivo de 1.000 euros cada uno que ella no había realizado".

Ese tiempo coincidió con el periodo que había tenido en su casa a una mujer que le asistía como empleada de hogar, por lo que los agentes dirigieron la investigación en esa dirección para comprobar la posible responsabilidad de dicha trabajadora.

Las pesquisas dieron como resultado la detención de la asistenta del hogar, la cual tenía aún en su posesión diversos objetos que había sustraído del domicilio de la víctima. Las joyas recuperadas fueron una pulsera y una cadena doradas y dos relojes, que fueron devueltas a su legítima propietaria.