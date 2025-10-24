Acceso

El fin de semana llega con bajada de temperaturas a Andalucía

No se esperan lluvias el viernes ni sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes en Andalucía cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en descenso. Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso en el extremo occidental y en Sierra Morena, con pocos cambios en el resto, y las máximas también bajarán en el litoral mediterráneo, y se mantendrán sin cambios o en ascenso en el resto.

Los vientos soplarán de componente norte flojos a moderados en el extremo occidental y flojos variables en el resto, con predominio de la componente oeste.

Mañana se prevén cielos poco nubosos, aumentando a nubosos al final del día en la mitad occidental, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso en el litoral atlántico, en ascenso en el interior oriental y sin cambios en el resto, y vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo al final del día.

