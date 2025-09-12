Detenido un hombre tras atropellar mortalmente a una mujer en Pinos Puente (Granada)

La Guardia Civil ha detenido al conductor que ha atropellado mortalmente a una mujer de 78 años en Pinos Puente (Granada), un hombre de 43 años que ha dado negativo en las pruebas de consumo de alcohol y drogas.

Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, el detenido se fue inicialmente del lugar del atropello pero poco después se personó voluntariamente en dependencias policiales.

El accidente ocurrió sobre las 21:00 horas de este jueves en la calle Redonda, próxima a la carretera N-432, una de las principales vías del municipio.

Fueron unos testigos quienes alertaron del atropello. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios de emergencias.

El detenido, que pasará este mismo viernes a disposición judicial, ha dado negativo en las pruebas de consumo de alcohol y drogas. La víctima es una mujer de 78 años que falleció en el lugar del siniestro tras recibir asistencia sanitaria.